четверг, 19 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Кохтла-Ярве просит у государства деньги на снос заброшенных зданий

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дом №23 по ул. Вахтра в Кохтла-Ярве.

ФОТО: Фото автора.

В бюджете Кохтла-Ярве нет денег на снос опасных заброшенных зданий, городские власти надеются, что помочь им в этом вопросе сможет государство.

В своем письме министрам экономики и предпринимательства мэрия Кохтла-Ярве отмечает, что в городе достаточно заброшенных зданий, которые расположены рядом с жилыми домами и не только портят городскую картину, но и могут представлять угрозу для населения, пишет rus.err.ee.

В прошлом году при помощи фонда KredEx в городе снесли заброшенное девятиэтажное здание бывшего общежития на улице Калеви. Работы обошлись в 180 00 евро, из которых треть выделил фонд. 

Однако 60 000 евро - это максимальная сумма, которую может выделить фонд. К тому же, заключат в мэрии Кохтла-Ярве, на снос заброшенных зданий в городе необходимо в разы больше денег, чем на соответствующие цели предусмотрено в бюджете "Кредекса".

Власти Кохтла-Ярве надеются, что сумеет изыскать и иные возможности финансирования демонтажа опасных зданий.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ