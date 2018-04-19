Кохтла-Ярве просит у государства деньги на снос заброшенных зданий

В своем письме министрам экономики и предпринимательства мэрия Кохтла-Ярве отмечает, что в городе достаточно заброшенных зданий, которые расположены рядом с жилыми домами и не только портят городскую картину, но и могут представлять угрозу для населения, пишет rus.err.ee.

В прошлом году при помощи фонда KredEx в городе снесли заброшенное девятиэтажное здание бывшего общежития на улице Калеви. Работы обошлись в 180 00 евро, из которых треть выделил фонд.

Однако 60 000 евро - это максимальная сумма, которую может выделить фонд. К тому же, заключат в мэрии Кохтла-Ярве, на снос заброшенных зданий в городе необходимо в разы больше денег, чем на соответствующие цели предусмотрено в бюджете "Кредекса".