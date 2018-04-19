Кохтла-Ярве просит у государства деньги на снос заброшенных зданий

В бюджете Кохтла-Ярве нет денег на снос опасных заброшенных зданий, городские власти надеются, что помочь им в этом вопросе сможет государство.
В своем письме министрам экономики и предпринимательства мэрия Кохтла-Ярве отмечает, что в городе достаточно заброшенных зданий, которые расположены рядом с жилыми домами и не только портят городскую картину, но и могут представлять угрозу для населения, пишет rus.err.ee.
В прошлом году при помощи фонда KredEx в городе снесли заброшенное девятиэтажное здание бывшего общежития на улице Калеви. Работы обошлись в 180 00 евро, из которых треть выделил фонд.
Однако 60 000 евро - это максимальная сумма, которую может выделить фонд. К тому же, заключат в мэрии Кохтла-Ярве, на снос заброшенных зданий в городе необходимо в разы больше денег, чем на соответствующие цели предусмотрено в бюджете "Кредекса".
Власти Кохтла-Ярве надеются, что сумеет изыскать и иные возможности финансирования демонтажа опасных зданий.