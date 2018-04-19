Опрос: правящую коалицию поддерживают лишь 36% избирателей

Третий месяц подряд входящие в правительственную коалицию партии уступают по уровню поддержки со стороны избирателей оппозиционным парламентским политическим силам, а в апреле этот разрыв стал максимальным за все время пребывания у власти правительства Юри Ратаса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической компанией Turu-uuringute по заказу Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR, сообщает в четверг, 19 апреля, портал rus.err.ee со ссылкой на ERR.ee.
Если в марте входящие в правительственную коалицию Центристскую партию, Социал-демократическую партию и IRL поддерживали в сумме 41% избирателей, то в апреле тройственный союз поддерживали всего 36% респондентов.
В то же время суммарная популярность трех парламентских оппозиционных сил - Партии реформ, Свободной партии и EKRE - выросла 47% до 50%.
В опросе приняли участие свыше 1000 респондентов.