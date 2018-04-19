Праздник в Петербурге: Москва повержена

После неудачи в чемпионате России, московский "Спартак" имел реальный шанс завоевать единственный трофей в сезоне - Кубок России, турнир, с которого большинство клубов РФПЛ предпочитают вылетать на самых ранних стадиях. Руководство москвичей провозгласило важность Кубка и на матч с "Тосно" "красно-белые", занимающие второе место в чемпионате вышли почти как на последний бой.

А вот для "Тосно", которое занимает в таблице тоже вторую строчку, правда с конца, матч на Кубок был сродни билету лотереи - выиграем - супер, проиграем - ничего, есть дела поважнее. Но чем дальше в дебри матча углублялись футболисты из Ленинградской области, тем больше захватывал их азарт кубкового полуфинала.

"Спартак" повел на 62-й минуте после гола Зе Луиша, но тосненцы проводили и опасные атаки, самую главную из которых оставили на последние секунды основного времени - спартаковец Максимович снова провалился на своем фланге - передача тосненцев нашла Галиуллина, который перевел игру в овертайм.

В серии пенальти команды до последнего, пятого, удара шли ноздря в ноздрю, но свой удар игрок "Спартака" Денис Глушаков пробил так, что Давид Юрченко отразил пенальти, а Нуну Роша был точен и вывел "Тосно" в финал Кубка, где ему будет противостоять курский "Авангард" обыгравший еще одного представителя ФНЛ, ярославский "Шинник".

Финал Кубка может получиться впервые в истории России матчем между командами первой лиги - "Тосно" в РФПЛ идет на 15-м месте и отрыв от спасительного 12-го за четыре тура до конца - шесть очков, поэтому максимум на что может претендовать "Тосно" - попадание в стыковые матчи с командами ФНЛ.

В то время как "Тосно" героически добывало путевку в финал Кубка, на стадионе "Крестовский" "Зенит" в отложенном из-за выборов президента России матче принимал московское "Динамо" и чуть снова не опозорился. Натужная игра "Зенита" в атаке привела к голу Кришито с пенальти, а затем, по непонятной причине, "Зенит" сел к своим воротам и стал ждать половину часа, которую предстояло командам провести на поле после реализованного пенальти. "Динамо" пошло в атаку и сумело за две минуты до конца встречи сравнять счет - отличился Шуньич. Но "Зениту" все-таки удалось забить и взобраться на третье место - 17-летний Илья Скороботов, парой минут ранее выйдя на газон "Крестовского" после углового Паредеса сумел пробить Шунина.