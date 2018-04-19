Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Анталью за 179 евро!
19 апреля 2018 г., 9:39
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная со 103 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 198 евро
Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 582 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 39 евро
Туда-обратно из Таллинна на Реюньон начиная с 561 евро
Туда-обратно из Таллинна в Анталью начиная со 179 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная со 188 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Бразилию начиная с 567 евро