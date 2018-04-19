Марис Йессе: нам нужно полностью менять налоговую систему

В Эстонии соотношение работающих и неработающих людей настолько неопределенно, что для поддержания жизни системы медицинского страхования придется значительно расширить источники дохода, финансирующие медицинскую страховку, сказала вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Марис Йессе в интервью Postimees.
- Вы согласны с тем, что в нашей системе солидарного медицинского страхования много проблем, которые время от времени снова и снова становятся достоянием общественности?
- Прежде всего, скажу о том, почему солидарность в финансировании здравоохранения вообще важна. Проблемы со здоровьем не распределяются среди населения равномерно, и здоровые люди помогают своими налогами покрывать расходы на лечение тех, кто болеет. Часть из этих проблем логично связаны с возрастом, но риски и несчастные случаи не обходят стороной и более молодых людей. И 40-50-летние тоже нуждаются в солидарной помощи остальных.
Но если говорить о специфических проблемах нашей системы, то главная неприятность в том, что наше социальное страхование опирается главным образом на налогообложение зарплат, и отсюда происходят две другие неприятности.
Одна заключается в том, что ставку медицинского страхования в 13 процентов установил верховный совет Эстонской Республики в 1991 году. Тогда у нас было 800 000 работников, а неработающих людей – 600 000. Теперь это соотношение таково, что рядом с 618 000 работников есть 622 000 не работающих, но социально застрахованных людей. Это в свою очередь означает, что на лечение работающих людей доходит намного меньше денег, чем это было во времена создания системы.
Второе – мы должны учитывать, что экономическая структура Эстонии значительно изменилась. Налогообложение зарплат исходит из предпочтения, что у каждого работника имеется бессрочный трудовой договор. Но трудовые отношения стали более короткими, доходы получают из многих источников, а их обложение налогами стало сложнее. Распределительная экономика не особо хорошо относится к выплате социального налога.
Ясно, что основы медицинского страхования придется пересмотреть и упростить их.
- Давайте снова обсудим одну вечную тему: почему в государственной медицинской системе Эстонии несть такое понятие, как платные приемы у врачей-специалистов, то есть, почему часть рабочего времени врачей остается за пределами системы Больничной кассы? Помогает ли это больницам зарабатывать больше денег?
- Это просто показывает то, что ж у Больничной кассы нет достаточно денег для того, чтобы самой загружать или оплачивать все рабочее время врачей. Больничная касса может заполнить большую часть рабочего времени врачей в больницах, доля платных приемов составляет малую часть.
- Какие изменения в этом плане сейчас реально готовятся в министерстве?
- Предложения по увеличению финансирования здравоохранения, а после этого нужно будет пересмотреть и то, кто и при каких условиях является в Эстонии застрахованным и можно ли в этом плане что-то упростить. Мы обсуждаем и то, не отстала ли от времени система, основанная на социальном налоге, и не нуждается ли налоговая база в обновлении и расширении.
Мы дали знак, что проводятся анализы. Мы не дошли еще до того, чтобы предложить какую-то другую ставку налога вместо 13 процентов – это останется на период после выборов.
Кроме того, мы уже конкретно сказали, что будет введена обязательная страховка от несчастных случаев для работодателей. Но ее процент будет очень маленьким. В 2019 году этот налог еще введен не будет.
- Что вы думаете об идее, что человек мог бы сам решить по определенной части выплаченного за него социального налога, потратить ее на покупку медицинской помощи или, например, на занятия спортом или на профилактику?
- У людей и сейчас нет финансовых препятствий для того, чтобы больше двигаться, меньше ездить на машине и смотреть, что и в каких пропорциях есть. Это время от времени озвучиваемое предложение (о праве человека самостоятельно решать, куда тратить свои налоги – ред.) выглядит аппетитным до тех пор, пока не возникает вопрос, из каких денег компенсировать, например, те два процента, которые Больничная касса не доплачивает медицинским учреждениям.
Наши ожидания доступности врачебной помощи не снизятся, если часть денег останется у нас самих.
Кроме того, нужно учитывать, что неработающая часть населения – дети и пенсионеры – тратят на лекарства и медицинские услуги больше, чем работники. Если мы отдадим часть денег работникам, то должны будем снизить те расходы, которые Больничная касса покрывает за работников, а недовольство населения увеличится еще больше.
- То есть, вы находитесь в явной оппозиции по отношению к предложению об этих «свободных деньгах»?
- Это уже опробовано в разных странах. Например, в Германии попробовали такой вариант, при котором, если человек не ходил к врачу в течение полугода, то часть денег ему возвращали. Выяснилось, что на здоровый образ жизни человека во многом влияют другие факторы, а не эти деньги.
- Недавно Кая Каллас высказала идею вообще ликвидировать Больничную кассу…
- Если идея заключается в том, что международная страховка сможет предложить всему населению лучшую услугу за те же деньги, что у нас есть, то я, прежде всего, хочу видеть эти предложения международного страхования.
Я считаю, что я даже не имею права комментировать это до того, как эти предложения окажутся на столе. Я думаю, что эти предложения сказали бы все сами за себя.
- Однако такие страховые общества в мире есть, и они последовательно появляются на рынке.
- Обычно в страховом полисе есть определенные исключения, какие риски страховка вообще не будет покрывать, и обычно есть четкая предельная ставка, превышение которой страховка не считает своим обязательством. Поэтому предложение Каллас кажется намного шире, чем те полисы, которые мы видели до сих пор.
- А как относиться к идее, направить часть социального налога на то, что государство просто будет заказывать медицинские услуги где-то в другом месте, а не через Больничную кассу, то есть направить их в частное страхование?
- У нас таких идей на столе нет, поскольку мы не видим, что от этого появится больше денег. То есть, это не решит ни одну основную проблему.
- По какому графику вы будете продвигаться со своими предложениями?
- Анализ страховой защиты будет готов летом. Осмелюсь сейчас сказать, что ни одно крупное изменение в покрытии страховки не родится без того, что мы будем говорить и о возможных изменениях во всей налоговой системе.
- Как вам самой кажется, разумно ли будет повысить социальный налог, или изменить пропорции в социальном налоге?
- Я считаю, что налоговую базу нужно разделить на несколько частей. Так, чтобы мы опирались не только на зарплаты, а источников доходов для оплаты медицинской страховки было бы больше.
- Вы уже приняли для себя решения стать или не стать министром социальных дел?
- Я оставлю сейчас политикам право комментировать политические темы. Свои решения по рабочим делам я принимаю исходя из ощущения, будет ли от меня польза в данный момент, или нет.