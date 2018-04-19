Марис Йессе: нам нужно полностью менять налоговую систему

Кроме того, мы уже конкретно сказали, что будет введена обязательная страховка от несчастных случаев для работодателей. Но ее процент будет очень маленьким. В 2019 году этот налог еще введен не будет.

- Что вы думаете об идее, что человек мог бы сам решить по определенной части выплаченного за него социального налога, потратить ее на покупку медицинской помощи или, например, на занятия спортом или на профилактику?

- У людей и сейчас нет финансовых препятствий для того, чтобы больше двигаться, меньше ездить на машине и смотреть, что и в каких пропорциях есть. Это время от времени озвучиваемое предложение (о праве человека самостоятельно решать, куда тратить свои налоги – ред.) выглядит аппетитным до тех пор, пока не возникает вопрос, из каких денег компенсировать, например, те два процента, которые Больничная касса не доплачивает медицинским учреждениям.

Наши ожидания доступности врачебной помощи не снизятся, если часть денег останется у нас самих.

Кроме того, нужно учитывать, что неработающая часть населения – дети и пенсионеры – тратят на лекарства и медицинские услуги больше, чем работники. Если мы отдадим часть денег работникам, то должны будем снизить те расходы, которые Больничная касса покрывает за работников, а недовольство населения увеличится еще больше.

- То есть, вы находитесь в явной оппозиции по отношению к предложению об этих «свободных деньгах»?

- Это уже опробовано в разных странах. Например, в Германии попробовали такой вариант, при котором, если человек не ходил к врачу в течение полугода, то часть денег ему возвращали. Выяснилось, что на здоровый образ жизни человека во многом влияют другие факторы, а не эти деньги.

- Недавно Кая Каллас высказала идею вообще ликвидировать Больничную кассу…

- Если идея заключается в том, что международная страховка сможет предложить всему населению лучшую услугу за те же деньги, что у нас есть, то я, прежде всего, хочу видеть эти предложения международного страхования.

Я считаю, что я даже не имею права комментировать это до того, как эти предложения окажутся на столе. Я думаю, что эти предложения сказали бы все сами за себя.

- Однако такие страховые общества в мире есть, и они последовательно появляются на рынке.

- Обычно в страховом полисе есть определенные исключения, какие риски страховка вообще не будет покрывать, и обычно есть четкая предельная ставка, превышение которой страховка не считает своим обязательством. Поэтому предложение Каллас кажется намного шире, чем те полисы, которые мы видели до сих пор.

- А как относиться к идее, направить часть социального налога на то, что государство просто будет заказывать медицинские услуги где-то в другом месте, а не через Больничную кассу, то есть направить их в частное страхование?

- У нас таких идей на столе нет, поскольку мы не видим, что от этого появится больше денег. То есть, это не решит ни одну основную проблему.

- По какому графику вы будете продвигаться со своими предложениями?

- Анализ страховой защиты будет готов летом. Осмелюсь сейчас сказать, что ни одно крупное изменение в покрытии страховки не родится без того, что мы будем говорить и о возможных изменениях во всей налоговой системе.

- Как вам самой кажется, разумно ли будет повысить социальный налог, или изменить пропорции в социальном налоге?

- Я считаю, что налоговую базу нужно разделить на несколько частей. Так, чтобы мы опирались не только на зарплаты, а источников доходов для оплаты медицинской страховки было бы больше.

- Вы уже приняли для себя решения стать или не стать министром социальных дел?