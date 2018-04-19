Рейтинги партий: соцдемы балансируют на краю пропасти, IRL - уже в ней

Если бы парламентские выборы состоялись завтра, то избирательный порог не смогли бы преодолеть ни Свободная партия, за которую сейчас готовы отдать голоса всего 3% избирателей, ни IRL, которую поддерживают 4% респондентов.

Лидирующую позицию в рейтинге политических сил в апреле сохранила за собой Партия реформ - ее поддержка выросла за месяц на два процентных пункта и составляет 33 процента.