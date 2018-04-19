четверг, 19 апреля 2018 г.
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  • Рейтинги партий: соцдемы балансируют на краю пропасти, IRL - уже в ней

Рейтинги партий: соцдемы балансируют на краю пропасти, IRL - уже в ней

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Евгений Осиновский.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

В апреле резко - с 10% до 6% - снизилась популярность Социал-демократической партии, свидетельствуют результаты нового исследования фирмы Turu-uuringute, передает Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».

Если бы парламентские выборы состоялись завтра, то избирательный порог не смогли бы преодолеть ни Свободная партия, за которую сейчас готовы отдать голоса всего 3% избирателей, ни IRL, которую поддерживают 4% респондентов.

 

Лидирующую позицию в рейтинге политических сил в апреле сохранила за собой Партия реформ - ее поддержка выросла за месяц на два процентных пункта и составляет 33 процента. 

Центристская партия, которую продолжают поддерживать 26% избирателей, осталась на втором месте. Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) в апреле поддерживали 14 процентов избирателей, что на один процентный пункт больше, чем  в марте, из внепарламентских партий, согласно опросу, 3% избирателей поддерживают «зеленых».

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