Перебороли власть: украинские спортсмены собираются на соревнования в Россию

В марте министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о бойкоте украинскими спортсменами всех соревнований в России.

Ассоциация спортивной борьбы Украины опросит спортсменов сборной и тем, кто решит ехать на турнир в Россию, окажет всю необходимую поддержку.

«Это решение было принято с целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы», – говорится в сообщении Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал решение сборной Украины приехать на чемпионат Европы в Каспийск.

«Исполком федерации борьбы Украины принял однозначное решение участвовать в чемпионате Европы. Считаю, что это правильное решение. В случае неучастия существуют санкции. Насколько я знаю, украинские государственные структуры отказались финансировать эту поездку. Скорее всего, это ляжет на плечи федерации ассоциаций борьбы Украины.

Также, как и для всех остальных, мы сделаем прибывание сборной Украины максимально комфортным. Будут созданы все условия для того, чтобы спортсмены проявили свои лучшие качества. Если так сложится, то и флаг будет, и гимн страны прозвучит под аплодисменты благодарных зрителей.

Российский зритель, особенно северного Кавказа, очень благодарный за настоящую, волевую борьбу. Он всегда отдаст оценку в пользу победителя и поддержит проигравшего. Я убежден, что никакого политического налета на этом чемпионате Европы нет и быть не может. Спорт должен быть вне политики и выше этого.