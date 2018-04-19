Набор для выживания: сухари, консервы, белая простыня

Выражение «мир сходит с ума» стало уже общим местом. Настолько общим, что в нём практически не остаётся пространства для чьей бы то ни было индивидуальности. Формируется некий колхоз, в котором все вроде бы при деле, но при этом никто ни за что не несёт личной ответственности.
В этом мире военная группировка нескольких государств может вторгнуться на территорию пусть именуемой с лёгкой подачи Большого Брата «изгоем», но всё-таки суверенной страны, на основании одной только, устроенной в нужное время в нужном месте, публичной демонстрации пробирки, якобы содержащей отравляющее вещество небывалой убойной силы, а затем так же публично казнить лидера этой страны.
В этом мире премьер-министр «империи, над которой никогда не заходит солнце», может на голубом глазу утверждать… А впрочем, память о том, ЧТО утверждает леди Тереза, у всех ещё достаточно свежа, чтобы повторять её слова всуе.
В этом мире, как показывает практика, вообще может произойти всё, что угодно, и даже то, чего произойти не может и не должно ни при каких обстоятельствах.
Гигантский шаг вперёд
А кстати о колхозах. По ассоциации вспомнился анекдот. Идёт собрание колхозников. Председатель выступает с отчётным докладом: «Наш колхоз в прежние времена оказался на самом краю финансовой пропасти, и только перестройка позволила нам сделать гигантский шаг вперёд!».
Этот анекдот, по-моему, как нельзя лучше характеризует нынешнюю ситуацию, когда, после ракетного обстрела сирийской территории совместными усилиями США, Великобритании и Франции, в европейских странах, которые не участвовали в этой акции возмездия, правительственные чиновники разных уровней полуофициально, но вполне публично, стали советовать населению запасаться консервами, крупой, солью, сахаром, спичками и питьевой водой по крайней мере на двухнедельный срок. Так сказать, стратегический набор для тех, кто хочет выжить. Ну, а в том, что такой набор пригодится, сомнений, похоже, нет…
Пятьдесят шесть лет назад мир уже приближался вплотную к пропасти, когда, по Киплингу, «сильный с сильным лицом к лицу у края земли встаёт», если за край Земли взять условно Карибское море. Тогда обе стороны, сурово насупив брови, были готовы нанести упреждающий ядерный удар, и только простой инстинкт самосохранения как высшая форма мудрости позволил избежать полного взаимоуничтожения.
Сегодня стояние у края превратилось не в национальную даже – в глобальную забаву. Руководствоваться в международных отношениях такими понятиями, как право, уважение суверенитета, презумпция невиновности или, в конце концов, здравый смысл – сделалось неприличным.
У кого-то, непонятно на каком основании, возникла полная убеждённость, что в отравлении Скрипалей виноват Кремль. Никаких сомнений быть не может! – восклицает в британском парламенте премьер-министр. Не хватает только сакраментальной фразы из лексикона мафиози: «Ничего личного – только бизнес!».
На основании этой логики принимается решение о высылке российских дипломатов. Соседи, проявляя атлантическую солидарность, действуют так же. Заокеанский президент спохватывается: как всякий порядочный человек, он должен теперь жени… то есть, поддержать партнёров. Он распоряжается: выслать столько же дипломатов, сколько и европейцы. Госдеп выполняет распоряжение буквально и высылает суммарное по сравнению с евросоюзовским количество сотрудников российской дипмиссии в США. Теперь оказывается, что президент имел в виду – столько же, сколько каждая и стран ЕС по отдельности. Но пить боржоми поздно: почка уже оторвалась. Маразм крепчает.
Оба – хуже
Когда деревья были большими, а наши дети, соответственно, маленькими, у сына моего приятеля и коллеги спросили, на чьей он бывает стороне, когда папа и мама ссорятся. Мальчик, обладавший врождённым чувством справедливости и объективным взглядом на вещи, ответил: «Оба бяки!» (эвфемизм).
Это я к тому, что не испытываю ни малейших иллюзий на предмет вероятного «авторства» того же отравления или по поводу опять-таки вероятной (а точнее – гипотетической) химической атаки, предпринятой военными Асада, которая послужила поводом для симметричного ответа войск антиасадовской коалиции. Но здесь есть даже не две, как говорят в Одессе, а сразу несколько больших разниц.
Сразу предупреждаю, что подозревать меня в психологической зависимости от российской зомби-пропаганды, конечно, можно, но непродуктивно. При звуках позывных программы «Время» я, по уже многолетнему рефлексу, выключаю телевизор, а один вид участников ток-шоу на ПБК, НТВ или РТР – неважно, кто ведущий, Андрей Малахов, Тигран Кеосаян или Владимир Соловьёв – вызывает у меня аллергию и нервный тик.
Но уверяю вас: даже пользуясь другими источниками информации (типа CNN, RTVi, Euronews и т.д.), а также собственной головой, нетрудно сделать выводы о, например, бездоказательности выдвинутых против спецслужб России обвинений в организации покушений на Скрипаля и его дочь. Ещё раз повторяю: я не исключаю, что такое возможно. Но те факты, которые предъявлены в мировых СМИ, на мой взгляд, не могут считаться неопровержимыми.
Или почему, скажем, ООН только что снарядила группу экспертов для проверки всех обстоятельств химической атаки в пригороде Дамаска, а США и их союзники уже наносят ракетный удар по правительственным войскам, упреждающий (а точнее – предопределяющий) выводы комиссии?
Говорят: Путин и Асад виноваты, их надо наказать. Хоть я и не Станиславский, но – не верю! То есть наказать надо, но сначала вину надо ДОКАЗАТЬ.
Мне опять говорят: да вот же, абсолютное большинство государств-членов ООН одобрили действия «тройственного союза»! Но давайте вспомним: одобрили ведь не государства, а представляющие их в ООН чиновники. Эти чиновники, по-моему, очень дорожат своей синекурой и очень хорошо помнят, какая страна, во-первых, принимает их на своей территории, а во-вторых, фактически содержит всю эту Организацию. До зубной боли знакомая ситуация: я Пастернака не читал, но гневно осуждаю и обвиняю! Мы выводов комиссии не видели, но действия США одобряем и поддерживаем…
…Если отбросить все экивоки, книксены и реверансы, в сухом остатке речь идёт о том, кто лучше – Путин или Трамп? И дело даже не в персонах. Просто этими двумя именами, для краткости, обозначены две противоборствующие сегодня системы. А на мой взгляд, так обе они – хуже. То есть Трамп не лучше Путина, а Путин не хуже Трампа. С чьей стороны ни смотри, «наши» такие же, как «ихние». Как у того мальчика из семьи моего коллеги…