Набор для выживания: сухари, консервы, белая простыня

Оба – хуже

Когда деревья были большими, а наши дети, соответственно, маленькими, у сына моего приятеля и коллеги спросили, на чьей он бывает стороне, когда папа и мама ссорятся. Мальчик, обладавший врождённым чувством справедливости и объективным взглядом на вещи, ответил: «Оба бяки!» (эвфемизм).

Это я к тому, что не испытываю ни малейших иллюзий на предмет вероятного «авторства» того же отравления или по поводу опять-таки вероятной (а точнее – гипотетической) химической атаки, предпринятой военными Асада, которая послужила поводом для симметричного ответа войск антиасадовской коалиции. Но здесь есть даже не две, как говорят в Одессе, а сразу несколько больших разниц.

Сразу предупреждаю, что подозревать меня в психологической зависимости от российской зомби-пропаганды, конечно, можно, но непродуктивно. При звуках позывных программы «Время» я, по уже многолетнему рефлексу, выключаю телевизор, а один вид участников ток-шоу на ПБК, НТВ или РТР – неважно, кто ведущий, Андрей Малахов, Тигран Кеосаян или Владимир Соловьёв – вызывает у меня аллергию и нервный тик.

Но уверяю вас: даже пользуясь другими источниками информации (типа CNN, RTVi, Euronews и т.д.), а также собственной головой, нетрудно сделать выводы о, например, бездоказательности выдвинутых против спецслужб России обвинений в организации покушений на Скрипаля и его дочь. Ещё раз повторяю: я не исключаю, что такое возможно. Но те факты, которые предъявлены в мировых СМИ, на мой взгляд, не могут считаться неопровержимыми.

Или почему, скажем, ООН только что снарядила группу экспертов для проверки всех обстоятельств химической атаки в пригороде Дамаска, а США и их союзники уже наносят ракетный удар по правительственным войскам, упреждающий (а точнее – предопределяющий) выводы комиссии?

Говорят: Путин и Асад виноваты, их надо наказать. Хоть я и не Станиславский, но – не верю! То есть наказать надо, но сначала вину надо ДОКАЗАТЬ.

Мне опять говорят: да вот же, абсолютное большинство государств-членов ООН одобрили действия «тройственного союза»! Но давайте вспомним: одобрили ведь не государства, а представляющие их в ООН чиновники. Эти чиновники, по-моему, очень дорожат своей синекурой и очень хорошо помнят, какая страна, во-первых, принимает их на своей территории, а во-вторых, фактически содержит всю эту Организацию. До зубной боли знакомая ситуация: я Пастернака не читал, но гневно осуждаю и обвиняю! Мы выводов комиссии не видели, но действия США одобряем и поддерживаем…