Фото: покупатель стильного деревенского дома получит в подарок стадо овец

Недвижимость площадью 2,1 гектара находится в деревне Раннаметса волости Хяэдемеэсте. Дом реновирован, причем стиль интерьера местами напоминает гранж, что не делает дом хуже. Специфический деревенский уют сочетается с современными удобствами. Стадо овец можно получить вместе с объектом. Но только в случае добровольного желания. Насильно овец с баранами вам не всучат, можно не волноваться.

ФОТО: KV.EE

В 2016 году в доме поменяли элетропроводку и установили новую крышу. Отапливается дом дровяной печью и котлом фирмы Viadrus.

ФОТО: KV.EE

Что касается пресловутого овечьего стада, то продавец уверяет, что у животных настолько развит стадный инстинкт, что они практически сами себя пасут. Так что много внимания от нового пастуха они не потребуют. Разве что покормить да проверить, что все ночуют дома.

ФОТО: KV.EE