Еврокомиссар призвал Германию отменить проверки на границах

"Мы должны быстро вернуться к нормальной работе шенгенской системы", - заявил Аврамопулос. По его мнению, ввод долговременных пограничных проверок внутри шенгенской зоны стал бы "серьезной неудачей". В 2016 году Аврамопулос уже выступал с подобным заявлением, сообщает DW.com .

На минувшей неделе министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеэхофер сообщил Еврокомиссии о намерении продлить проверки на границах с Австрией на шесть месяцев - до ноября 2018 года. Аврамопулос не дал ясного ответа, одобрит ли Еврокомиссия подобное продление.

Аврамопулос также не согласился с Зеэхофером, который сказал, что пограничные проверки будут нужны еще долгое время, поскольку в обозримом будущем внешние границы ЕС не будут защищены в достаточной степени. "Я думаю, мы на правильном пути", - заявил еврокомиссар, сославшись на создание европейских пограничной и береговой охраны. Помимо этого, ЕС намерен ввести биометрические документы. На четверг намечена встреча Аврамопулоса и Зеэхофера. в Берлине.