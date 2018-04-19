четверг, 19 апреля 2018 г.
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  • Видео: 15-летний футболист отправил команду мастеров в нокаут

Видео: 15-летний футболист отправил команду мастеров в нокаут

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ФОТО: Eesti Jalgpalli Liit

15-летний воспитанник таллиннского "Легиона", выступающий с этого года за дубль "Флоры" в 1/4 финала Кубка Эстонии, в матче против "Тулевика" из Вильянди отметился хет-триком в ворота команды Премиум Лиги.

Хет-трик Шаповалова был оформлен за 8 минут - с 83 по 90+1-ю минуту, зволив "Флоре" сделать счет с 4:3 - 7:3. Кроме Шаповалова двумя голами отметился и 16-летний Маттиас Мяннилаан. Стоит отметить что в составе "Флоры" выступал еще один 15-летний игрок - Артур Ершов.

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