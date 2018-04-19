Видео: 15-летний футболист отправил команду мастеров в нокаут

Хет-трик Шаповалова был оформлен за 8 минут - с 83 по 90+1-ю минуту, зволив "Флоре" сделать счет с 4:3 - 7:3. Кроме Шаповалова двумя голами отметился и 16-летний Маттиас Мяннилаан. Стоит отметить что в составе "Флоры" выступал еще один 15-летний игрок - Артур Ершов.