Галерея: голландские цветочные поля наконец-то расцвели
19 апреля 2018 г., 15:30
В Голландии вновь наступил сезон цветения весенних цветов, поэтому, если вы давно хотели там побывать, сейчас самое подходящее для этого время.
По данным голландского центробанка, государства по-прежнему является крупнейшим в мире экспортером цветов и других растений. 52% мирового экспорта цветов приходится именно на эту страну.
Крупнейшие цветочные поля Голландии расположены недалеко от города Лиссе, где можно увидеть поля гиацинтов, нарциссов и тюльпанов. Смотрите галерею и видео!