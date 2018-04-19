четверг, 19 апреля 2018 г.
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Галерея: голландские цветочные поля наконец-то расцвели

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В Голландии вновь наступил сезон цветения весенних цветов, поэтому, если вы давно хотели там побывать, сейчас самое подходящее для этого время.

По данным голландского центробанка, государства по-прежнему является крупнейшим в мире экспортером цветов и других растений. 52% мирового экспорта цветов приходится именно на эту страну.

Крупнейшие цветочные поля Голландии расположены недалеко от города Лиссе, где можно увидеть поля гиацинтов, нарциссов и тюльпанов. Смотрите галерею и видео!

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