Галерея: незабываемые интерьеры дома поклонников Уолта Диснея
19 апреля 2018 г., 11:30
Как воплотить мечту в жизнь? Американский фанат мультфильмов Уолта Диснея сделал это, превратив свой дом в один сплошной мультипликационный фильм. Портал Kodu предлагает взглянуть на это чудо.
Наверное, этот дом - самый большой в мире памятник героям мультипликационных фильмов Уолта Диснея. Особняк площадью 447,9 квадратных метров от пола до потолка покрыт изображениями персонажей всемирно известных фильмов. Такому же рьяному почитателю творчества Диснея дом обойдется почти в 900 000 долларов.
Каждая из шести комнат этого дома посвящена какому-то персонажу. А фигура одиозного Микки-Мауса встречает вас уже на подступах к дому.