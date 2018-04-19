Олимпийский комитет США смотрел сквозь пальцы на изнасилования собственных спортсменок

Об этом она сообщила в интервью телеканалу NBC. По словам Марони, первый сексуальный контакт с Нассаром произошёл, когда ей было 13 лет. В прошлом году бывший врач сборной США получил пожизненный срок за сексуальные домогательства, однако ряд гимнасток судятся со спортивными чиновниками США по причине того, что они не смогли защитить их.

«Мы знаем, что Нассар был монстром. Я никогда не должна была встречать его. Федерация гимнастики США, университет Мичигана и НОК США смотрели в сторону, чтобы защитить свою репутацию. Их волновали только деньги, медали и больше ничего», — цитирует Марони ESPN.

Подала в суд на государственный университет Мичигана, Федерацию гимнастики США и Олимпийский комитет США и олимпийская чемпионка Игр-2012, сообщает AP.

Иск был подан в Калифорнии 17 апреля. По мнению Уибер, университет и бывшее руководство федерации скрывали поведение врача Лэрри Нассара от правоохранительных органов. Нассар был приговорён к пожизненному сроку по делу о сексуальных домогательствах.