Эстония ужесточит правила против уклоняющихся от налогов

Речь идет о принятии директивы ЕС, которая регулирует те способы уклонения от уплаты налогов, которые непосредственно влияют на функционирование внутреннего рынка, сообщает Минфин.

“Поправки уменьшат возможности эстонских фирм избегать налогообложения заработанного в Эстонии дохода и возможности предпринимателей-нерезидентов уклониться от уплаты налогов в Эстонии”, - сказал министр финансов Тоомас Тынисте.

Согласно законопроекту будут приняты следующие меры – общее правило против злоупотреблений, налогообложение расходов по пользованию остаточным кредитом, налог на выведение имущества из страны и правила налогообложения дохода, заработанного иностранной фирмой в Эстонии.

Налог на выведение имущества означает обложение подоходным налогом имущества, выводимого из Эстонии, если в результате выведения имущества Эстония утрачивает право налогообложения. Например, если прибыль заработана в Эстонии, а фирма, не выплатившая дивиденды, переносит свою основную деятельность куда-то еще.

Законопроект также устанавливает ограничение на списывание процентов, чтобы международные концерны не могли с помощью выдачи и возврата кредитов в разных странах уменьшить свое налоговое бремя.

Общее правило против злоупотреблений позволит Налоговому департаменту не учитывать сделки, направленные на получение налоговой льготы, пока Департамент не установит подлинную суть этой сделки. Так, например, фирмы для получения налоговой льготы могут декларировать заключение сделок с государственными предприятиями по сниженной налоговой ставке, хотя в действительности товар идет в третью страну, где такой налоговой льготы нет.