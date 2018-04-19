Рейтинг партий: центристы могут потерять и Таллинн

Согласно свежему исследованию фирмы Turu-uuringute, проведенному по заказу новостной редакции ERR, поддержка Партии реформ в Таллинне среди лиц, имеющих право голоса на парламентских выборах, составила в апреле 37%, в то же время Центристскую партию поддерживали 34% опрошенных.

В марте центристов поддерживали в Таллинне 35%, а реформистов - 30% опрошенных. В феврале Центристская партия опережала по популярности в столице своих конкурентов из Партии реформ на 8%, а в январе и вовсе на 15% (тогда центристов поддерживали 40%, а реформистов - 25% избирателей).