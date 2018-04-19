Весна пришла: что нужно успеть сделать в квартире прямо сейчас

Весна за окнами теперь не только календарная, но и реальная. А это значит, что за короткий срок нужно подготовить жилье к новому сезону. Как советует InMyRoom, начинаем прямо сейчас!
Уборка
- Помыть окна в комнатах и застекленной лоджии. Лень самим? Зовите клининговую службу.
- Провести ревизию вещей на балконе и лоджии. Лишний хлам — долой!
- Протереть стены влажной губкой. Да-да, все, что покрыто краской, флизелиновыми обоями, декоративными панелями, можно мыть.
- Протереть плинтусы, радиаторы отопления, вентиляционные решетки и другие места, куда обычно руки не доходят.
- Выкинуть остатки материалов после ремонта (остатки штукатурки, обоев, клея). Даже если вы все еще верите, что они пригодятся.
- Помыть плиту не только снаружи, но и духовку внутри.
- Провести инвентаризацию холодильника и морозильной камеры. И помыть, конечно, раз уж все освободили.
- Пропылесосить и почистить ковры и коврики. Самые проблемные вещи — в химчистку.
- Почистить и пропылесосить матрасы, переворачивая на другую сторону для профилактики.
- Помыть комнатные растения, пересадить их, в случае необходимости, в горшки побольше.
- Протереть абажуры и лампочки. Да будет свет!
Гардероб
- Отнести шубу, шерстяное пальто, кашемировые свитера в химчистку.
- Постирать зимние вещи и убрать их в специальные контейнеры.
- Протереть зимнюю обувь, вставить в сапоги распорки, убрать в коробки.
- Перевесить поближе более легкие вещи, составить весенний капсульный гардероб.
Декор
- Поменять чехлы на декоративных подушках, шерстяной плед на кровати заменить хлопковым.
- Повесить более легкие шторы. Но не забыть про затемнение.
- Добавить яркие акценты: цветные вазы, подушки, шторы, кашпо, хлопковые коврики.
- Заказать новые хлопковые чехлы для потрепанных диванов и кресел.
- Убрать все лишние вещи с журнального столика и поставить вазу с цветами.
- Заменить тарелки и чашки со сколами новыми. А лучше купить новый набор посуды.
- Вынести на балкон кресло с кофейным столиком и продумать освещение.
- Повесить на лоджии римские шторы, чтобы защитить растения от ожогов.
- Налить чашку ароматного чая и насладиться первыми теплыми деньками. И, конечно, обновленным интерьером.