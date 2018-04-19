четверг, 19 апреля 2018 г.
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Весна пришла: что нужно успеть сделать в квартире прямо сейчас

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Уборка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Andriy Popov/PhanterMedia/Scanpix

Весна за окнами теперь не только календарная, но и реальная. А это значит, что за короткий срок нужно подготовить жилье к новому сезону. Как советует InMyRoom, начинаем прямо сейчас!

Уборка

- Помыть окна в комнатах и застекленной лоджии. Лень самим? Зовите клининговую службу.

- Провести ревизию вещей на балконе и лоджии. Лишний хлам — долой!

- Протереть стены влажной губкой. Да-да, все, что покрыто краской, флизелиновыми обоями, декоративными панелями, можно мыть.

- Протереть плинтусы, радиаторы отопления, вентиляционные решетки и другие места, куда обычно руки не доходят.

- Выкинуть остатки материалов после ремонта (остатки штукатурки, обоев, клея). Даже если вы все еще верите, что они пригодятся.

- Помыть плиту не только снаружи, но и духовку внутри.

- Провести инвентаризацию холодильника и морозильной камеры. И помыть, конечно, раз уж все освободили.

- Пропылесосить и почистить ковры и коврики. Самые проблемные вещи — в химчистку.

- Почистить и пропылесосить матрасы, переворачивая на другую сторону для профилактики.

- Помыть комнатные растения, пересадить их, в случае необходимости, в горшки побольше.

- Протереть абажуры и лампочки. Да будет свет!

Гардероб

- Отнести шубу, шерстяное пальто, кашемировые свитера в химчистку.

- Постирать зимние вещи и убрать их в специальные контейнеры.

- Протереть зимнюю обувь, вставить в сапоги распорки, убрать в коробки.

- Перевесить поближе более легкие вещи, составить весенний капсульный гардероб.

Декор

- Поменять чехлы на декоративных подушках, шерстяной плед на кровати заменить хлопковым.

- Повесить более легкие шторы. Но не забыть про затемнение.

- Добавить яркие акценты: цветные вазы, подушки, шторы, кашпо, хлопковые коврики.

- Заказать новые хлопковые чехлы для потрепанных диванов и кресел.

- Убрать все лишние вещи с журнального столика и поставить вазу с цветами.

- Заменить тарелки и чашки со сколами новыми. А лучше купить новый набор посуды.

- Вынести на балкон кресло с кофейным столиком и продумать освещение.

- Повесить на лоджии римские шторы, чтобы защитить растения от ожогов.

- Налить чашку ароматного чая и насладиться первыми теплыми деньками. И, конечно, обновленным интерьером.

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