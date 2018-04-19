Коукалова все-таки завязала

"Я была готова к негативной реакции, – цитирует iDNES Коукалову. – Но мне кажется, что позитива больше, чем негатива. Я писала для тех людей, которые, возможно, сталкивались с такими же проблемами, что и я. Мне прислали тысячи отзывов, которыми я довольна. Надеюсь, моя книга кому-нибудь поможет решить проблемы.

Я была честна перед собой. В книге много вещей, которыми не горжусь, за что меня многие осудят. Но это часть моей жизни. Биатлон – это не только гонки и то, что вокруг них. Это целая система отношений. Стараюсь все сейчас воспринимать положительно. У меня были удивительные спортивные годы. Но есть и другая сторона жизни, которую публика не видела. Я написала обо всем, что у меня было. И чувствую себя намного лучше.

Мне хочется делать то, что я люблю, что мне нравится. Я не хочу быть просто медийной персоной, хочу оставаться собой. Не сомневалась ни в чем, когда писала книгу. Мне пришлось закрыть многие двери, но не боялась осуждения, потому что открыла перед собой еще больше. Мне было ясно, что кто-то воспримет в свой адрес написанное в книге. Но я основывалась на личном опыте, описала его весь.