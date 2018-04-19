Жестокое убийство в Палдиски: окружной суд в пять раз уменьшил тюремный срок обвиняемому

Это произойдет, если приговор Таллиннского окружного суда от 18 апреля вступит в законную силу, у сторон есть возможность обжаловать его в Государственном суде, передает Rus.err.

После того, как защитник Копейкина, присяжный адвокат Леэло Вийль, обратилась в окружной суд с апелляционной жалобой, в которой требовала изменить статью обвинения с "убийства" на "спровоцированное убийство" и назначить Копейкину более мягкое наказание, суд согласился с аргументами защиты, изменил статью и приговорил Копейкина к 1 году и 8 месяцам лишения свободы.

Из материалов обвинения следует, что 26 мая 2017 года между обвиняемым и его жертвой произошел конфликт в квартире на улице Раэ в Палдиски, для разрешения ссоры мужчины вышли на улицу, где Копейкин ударил своего оппонента камнем по голове, тот потерял сознание и упал, после чего обвиняемый продолжил его избивать, нанося удары кулаками и ногами.