Руководитель полиции о криминальном мире: из 20 группировок опасны около девяти

- Литовские угонщики же все еще испытывают у нас судьбу?

- Осмелюсь сказать, что сейчас мы можем контролировать их передвижение.

Вопрос в том, они сначала путаются под ногами в Латвии, или позже в Тарту, Пярну, или сразу попадают в Таллинн. И можем ли мы быть быстрыми со своей информацией. После того, как несколько лет назад на границе с Латвией прошло задержание, которое закончилось перестрелкой и тараном нескольких машин, из Литвы доходили слухи, что в Эстонию не стоит ехать.

Это показывает, что какой-то сигнал мы дали. Или, например, защита свидетелей – в Эстонии этого нельзя сделать без международного соглашения. Это просто не работает. Часть стран хотят получить от нас помощь. В 2004 году в Эстонии возникла для этого законная возможность, и мы начали создавать такое подразделение, но реально смогли запустить работу подразделения лишь через год. Это произошло только благодаря доверию партнеров: когда мы показали, что можем тут придерживаться основ защиты свидетелей стран-партнеров и их защищать, получить от них ведущие дальше показания в суде. Теперь можем этим пользоваться и сами.

- У нас тут есть люди, которых мы на какое-то время отправляли пожить за границу?

- Конечно, по-другому нельзя.

- Я помню примеры многогодичной давности с Литвой и ближайшими странами, которые казались как защита бедного родственника, поскольку криминальный мир Литвы, по сути, тот же, что и в Эстонии. Кого ты безопасно спрячешь в Литве?

- Но мы же не ограничиваемся Литвой. Круг стран шире.

- Что делает это слишком дорогим удовольствием.

- Конечно.

- Около 15 лет назад была одна история, когда нужно было защитить одного человека в Пярну от компании негодяев, и тогда, через полгода, следователь сказал мне, что долго мы его в лесу прятать не сможем, он должен сам справляться. Это с позиции свидетеля было жестоким заявлением. А как теперь?

- У нас есть примеры, когда мы оцениваем риски и человек возвращается к своей жизни в Эстонию. Не каждому подзащитному свидетелю придется прятаться до конца жизни. Они возвращаются в нормальной жизни. Наша задача – помогать этим людям и позже.

- В связи с защитой свидетеля была история одного преступного сообщества, которую вы когда-то расследовали. Есть человек, которого местный криминальный мир считал ключевым свидетелем по уголовному делу, который несколько лет назад бежал из Эстонии и теперь вернулся назад. Он уже более года совершенно открыто ходит по Таллинну, и никто его не трогает. Это и есть пример того, что полицию боятся?