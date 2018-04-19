Руководитель полиции о криминальном мире: из 20 группировок опасны около девяти

Поднявшийся от члена группы по расследованию умышленных убийств до руководителя Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер рассказывает, как его бывшие коллеги из Центральной криминальной полиции вышли на новый уровень разоблачения преступных группировок, и каково закулисье нескольких увлекательных расследований, пишет Postimees.
- В последнее время полиция задержала несколько влиятельных преступных группировок. И раньше поступали такие новости, но их суть была проста: кто-то выбивал у кого-то долг, полиция зафиксировала ситуацию и предъявила обвинение в вымогательстве. Нынешние расследования намного более многослойные. Что привело полицию к такому прыжку в развитии?
- Тут несколько причин. Полиция и, прежде всего, борющаяся с организованной преступностью Центральная криминальная полиция, зависят от количества и качества информации. Если житель Эстонии нам доверяет, то мы получаем более качественную информацию. Информация – это наше оружие. Вот так все просто.
- Связанные с преступными сообществами люди в любом случае не придут к вам говорить о миссии перед Эстонией. Говорит тот, кто оказался в серьезной беде и загнан в угол, или тот, кого-то сыщики вынудили рассказать что-то важное…
- Результат уже то, если потерпевшие начинают с нами сотрудничать. Важно сосредоточиться на цели, то есть на мишени. И максимально ее придерживаться – если раньше было много хаоса, то есть, анализ нашей тактической информации был слабым, то в 2006-2008 годы снова начала вестись целенаправленная деятельность, в которой когда-то была сделана пауза.
Я говорю о составляемых раз в квартал обзорах по организованной преступности, которые в свое время ввели руководители Центральной криминальной полиции Койт Пикаро, Андрес Анвель и Калев Приллоп. Это были обзор и оценка, на основании которых выбирались самые опасные группы и деятели. В какой-то момент в их составлении была сделана пауза. Мы слишком сильно надеялись на анализы Европола и их оценки рисков. Но внутренние проблемы маленького государства уступают проблемам крупных государств.
- Почему эта принципиально непонятная пауза в работе Центральной криминальной полиции была сделана?
- Я не знаю. Не буду отвечать за других руководителей. Я знаю, почему мы опять начали их составлять. Возникла потребность – видим, что работа не удалась.
Команда сама сказала, что они так не могут. Так нельзя, что они каждое утро где-то ковыряются, но не достигают реальной цели. Важно дать покой сыщикам. Не мешайте, не требуйте отчетов, почему вы уже чего-то не добились. У этой просьбы есть смысл, если у нас правильные цели и команде доверяют.
- И они правильные?
- Вместе с прокуратурой мы каждый год просматриваем имеющиеся цели, оцениваем, где мы находимся и куда хотим прийти. Должны быть амбиции. И на 2018 год вы выбрали цели, на достижение которых следователи и выполняющие секретную работу полицейские должны тратить свои рабочие часы.
Жизнь сыщика такова, что со стороны приходит очень много интересной информации. Очень много. И душа сыщика хочет ее тут же реализовать. Но если это не является целью, если это не приведет к выполнению поставленной задачи, то нечего делать – информацию придется отдать префектуре или отделу.
Когда застрелили Николая Таранкова, я был в Гааге на встрече Европола, генеральный прокурор Лавли Перлинг тоже была за границей. Первым вопросом у нас было: должна ли и почему это расследовать Центральная криминальная полиция. Это же было преступление с классическим местом происшествия, с применением насилия, совершенное при помощи огнестрельного оружия, мы знали, что жертва – Таранков. Все чисто. Но должны ли мы отдать это дело на расследование Центральной криминальной полиции?
- Отдали же.
- Да, зная, что в процессе были неофициальные оперативные дела, и мы очень-очень-очень долго занимались общаком, но нужно было быстро принят решение, что этим будет заниматься Центральная криминальная полиция.
- И Postimees после убийства Таранкова опубликовал новость о том, что, вероятное всего, в ближайшее время его ждало задержание, но эта новость в широком смысле осталась незамеченной. Вы могли бы в ходе следствия по общаку дойти до задержания Таранкова?
- Я считаю это весьма вероятным. Нас его убийство поставило перед распутьем – и как теперь дальше? Но, конечно, одно было ясно: теперь мы должны сконцентрироваться на том, как будут делить стулья.
- Собранная информация может оказаться полезной для разных расследований. Со смерти Таранкова прошло уже полтора года, до этого вы взяли Ассара Паулуса, Харона Дикаева, Андрея Кузякина, в Ида-Вирумаа – Романа Смирнова, Евгения Медуницу…
- Да, в Пярну был (Андрус) Викс…
- А позже были Вячеслав Гулевич, Хуберг Хирв и Павел Гаммер, Ахмед Оздоев, Олег Мартовой. Это список тех персон, про которых десять лет назад я не мог даже представить, что полиция их возьмет.
- Ты понимаешь, что я не могу обо всем говорить. Но мы очень основательно пересмотрели базу своих агентов – как мы собираем информацию, по каким методам. Для достижения цели, прокурор создал совместные следственные группы с КаПо и Налогово-таможенным департаментом. Центральная криминальная полиция может использовать весь, имеющийся у нас багаж информации. Основной упор был сделан на умный сбор информации. Мы не ждем, что информация сама начнет поступать к нам, она идет через системные, определенные знаки…
- Что такое определенные знаки?
- В Эстонии около 20 преступных сообществ, мы их картировали и опасными считаем семь-восемь-девять из них. Максимально определенно работаем с тремя-четырьмя из них. Приходится делать выбор и руководители следствий должны иметь крепкий характер и уметь сказать – этим мы не занимаемся. Не делаем и все.
Когда мы до этого дошли, я встретил в коридоре Реймо Ресберга - легендарнвй следователь, который активно занимался тем, что происходит в так называемом таллиннском таксоизвозе. Зная Реймо больше 20 лет, я могу предположить, с какой страстью он бросается на каждый кусочек информации и бежит спасать мир. Но ты должен выбирать. У нас нет тысяч полицейских. У нас горстка профессиональных детективов и это позволяет лишь бороться с самой верхушкой.
Между Центральной криминальной полицией и прокуратурой есть договоренность, что мы не смотри на другое, кроме этих трех-четырех важных расследований. Вкладываем сюда все свои ресурсы, и скрытую работу. Я тут совершенно не согласен с позицией адвоката Леона Гликмана, что скрытой работы в Эстонии ведется слишком много. Мы смотрим, что происходит в Европе, как быстро преступные группировки начали получать прибыль от миграционного кризиса. Анализы Европола показали, что переправка людей, бегущих от войны – это хлеб для преступников.
Поведение преступников очень законспирировано. Есть и такие, кто прошел у нас трудовую практику и переметнулся на другую сторону. Например, бывший коллега Индрек Пыдер, или кто угодно другой. В своей новой работе они использую ту же практику – то, чему они научились, работая у нас.
- Преступность уже не та, что была десять лет назад. Изменилось, например, то, что там больше не двигается так много «насильственных и сырьевых» денег.
- Да. Если посмотреть на наши расследования и собранную информацию, то их деятельность уже не та, какой была в 90-х. Жестокости меньше, но структурное построение сохранилось. Исчез контроль за рынками при помощи быков. Но появились другие способы заработать криминальные деньги: налоги, мошенничества, контрабанда. Контрабандные сигареты и другая контрабанда на рынке есть давно, но теперь контрабандным товаром стал человек.
Построение классического преступного сообщества никуда не исчезло, насилия меньше и реального страха на улицах больше нет. Расследуя дела таксомафии, мы слышали, что таксисты боятся, но это не оправдывает того, что они играют на руку преступникам. Если же боятся, нужно говорить нам. Никто не хочет, чтобы таксисты боялись и им резали шины.
- Преступники постоянно придумывают новые источники доходов. Времена, когда мошенничества на акцизах через Латвию были массовыми, прошли. Сейчас такие миллионеры уже не бросаются в глаза на городских улицах, поскольку, благодаря законам, у них сузились возможности для совершения экономических преступлений.
- В действительности там так, что верхушка богатая, а работники бедные. Считается, что если у человека есть эксклюзивная машина, то он и живет широко. Но в действительности у него есть только эта машина, да и она взята в кредит. Дома жена считает деньги, а у детей не оплачены кружки танцев. Но ты сказал об одной правильной вещи – международные отношения.
Там тоже произошли изменения: если раньше мы проводили широкие международные операции, то теперь мы умышленно договорились, где мы устанавливаем свои цели.
Возникла общая следственная группа, и теперь, насколько известно, в Ирландии был арестован Имре Аракас.
Этого бы не произошло, если бы между двумя командами не было доверия. Если раньше мы только искали широкомасштабного доверия, то теперь мы его добились. Но самое лучше доверие возникает все же после хорошо проведенного совместного расследования.
- Литовские угонщики же все еще испытывают у нас судьбу?
- Осмелюсь сказать, что сейчас мы можем контролировать их передвижение.
Вопрос в том, они сначала путаются под ногами в Латвии, или позже в Тарту, Пярну, или сразу попадают в Таллинн. И можем ли мы быть быстрыми со своей информацией. После того, как несколько лет назад на границе с Латвией прошло задержание, которое закончилось перестрелкой и тараном нескольких машин, из Литвы доходили слухи, что в Эстонию не стоит ехать.
Это показывает, что какой-то сигнал мы дали. Или, например, защита свидетелей – в Эстонии этого нельзя сделать без международного соглашения. Это просто не работает. Часть стран хотят получить от нас помощь. В 2004 году в Эстонии возникла для этого законная возможность, и мы начали создавать такое подразделение, но реально смогли запустить работу подразделения лишь через год. Это произошло только благодаря доверию партнеров: когда мы показали, что можем тут придерживаться основ защиты свидетелей стран-партнеров и их защищать, получить от них ведущие дальше показания в суде. Теперь можем этим пользоваться и сами.
- У нас тут есть люди, которых мы на какое-то время отправляли пожить за границу?
- Конечно, по-другому нельзя.
- Я помню примеры многогодичной давности с Литвой и ближайшими странами, которые казались как защита бедного родственника, поскольку криминальный мир Литвы, по сути, тот же, что и в Эстонии. Кого ты безопасно спрячешь в Литве?
- Но мы же не ограничиваемся Литвой. Круг стран шире.
- Что делает это слишком дорогим удовольствием.
- Конечно.
- Около 15 лет назад была одна история, когда нужно было защитить одного человека в Пярну от компании негодяев, и тогда, через полгода, следователь сказал мне, что долго мы его в лесу прятать не сможем, он должен сам справляться. Это с позиции свидетеля было жестоким заявлением. А как теперь?
- У нас есть примеры, когда мы оцениваем риски и человек возвращается к своей жизни в Эстонию. Не каждому подзащитному свидетелю придется прятаться до конца жизни. Они возвращаются в нормальной жизни. Наша задача – помогать этим людям и позже.
- В связи с защитой свидетеля была история одного преступного сообщества, которую вы когда-то расследовали. Есть человек, которого местный криминальный мир считал ключевым свидетелем по уголовному делу, который несколько лет назад бежал из Эстонии и теперь вернулся назад. Он уже более года совершенно открыто ходит по Таллинну, и никто его не трогает. Это и есть пример того, что полицию боятся?
- Мне очень приятно, если люди становятся законопослушными и понимают, что совершение преступлений не стоит того. Наша роль в случае преступных сообществ – следить, чтобы из-за сведения счетов не пострадали невиновные люди. Чтобы это не вышло на улицы. Мы очень серьезно отнеслись к сведению счетов баре таллиннской гостиницы, где произошла стрельба. В ситуации, когда Таранков только исчез, и в криминальном мире царило ожидание, это вышло в общественное пространство.
Один рикошет и могло произойти что угодно. Людей, которые дают информацию, доверяя нам, мы не предаем. Они понимают, что преступностью не обогатишься, они освободились от своих старых принципов и в качестве благодарности мы защищаем их. Это не простые решения. Эти решения проходят через Государственную прокуратуру.
- Раньше было много таких случаев, когда люди исчезали в результате сведения счетов…
- Следствие по таксорынку в Таллинне показало, что такое поведение преступников еще не до конца прекратилось.
- Это история Кемеровской группировки?
- Да, их трупы мы нашли в лесу в Вильянди.
- Но это в принципе была бытовая ссора, а не заранее спланированное убийство.
- Да, это была ссора, вышедшая из-под контроля во время пьянки.
- Для ликвидации преступной группировки есть много способов. Одно из ваших громких последних дел – случай Павла Гаммера и Хуберта Хирве – картировало бюро по борьбе с экономическими преступлениями. Зная, что Хирв и Гаммер из-за многих, в том числе, тяжких преступлений против личности, находились в орбите интересов правоохранительных органов, и всегда выходили сухими из воды, это приближение через экономические преступления вызвало впечатления. То есть, образно говоря, если полиция не смогла войти через главные двери, то нашли черный ход.
- Я не могу углубляться в детали дела Гаммера и Хирве, следствие еще не завершено. Вопрос в том, как долго мы можем позволить хорошо законспирированным преступникам совершать экономические преступления – ликвидаторы, мошенники, коррупционеры. Цель полиции – внести свой вклад в создание честной экономической среды. Если предпринимательство честное, то это в итоге приносит государству хороший доход от налогов.
- В общак постоянно приносили наличные, которые собирали в котел…
- В кассу?
- Я слышал, что они используют и слово «котел». Но отследить этот котел очень сложно, если ты в прямом смысле слова не знаешь, что это за деньги и где за ними точно следить. После того, как Таранков умер, и обещавший взять на себя эту миссию Гулевич сел в качестве подозреваемого в нарокбизнесе, общак вообще существует?
- Я не могу говорить обо всем, это повредит достижению наших целей. Заверю, что мы умеренно контролируем ситуацию. Это правда, что перечисленные тобой имена из Эстонии не исчезли, просто они находятся в тюрьме. А общение с тюрьмами в Эстонии, по сути, открыто. Они там нуждаются в поддержке, мы это отслеживаем.
- Чем больше людей, способных держать общак, находится в тюрьме, тем меньше они получают доходов. А тех, кому нужна поддержка, напротив, больше. Говорят, что из-за этого в какой-то период касса жила в режиме экономии.
- Ну, пример (Юрия) Воробья. Молодой Воробей встретился с Таранковым, чтобы решить денежные вопросы.
- Для того чтобы получить в одном денежном споре право для себя через знакомство.
- Да. Эта встреча из-за денег переросла в убийство.
- Где вы хотите оказаться через пять лет в деле борьбы с организованной преступностью?
- Мое ожидание таково, что мы знаем, где и кто у нас являются локомотивами киберпреступности. И в расследовании экономических преступлений хотелось бы быть успешными. Если мы говорим об организованной преступности.
- Кто станет Крестным отцом преступного мира после Таранкова?
- Мы очень много работаем для того, чтобы такой ситуации не возникло. Задержание Оздоева – это важный шаг в этом направлении. Мы должны разумно использовать то время, пока преступные группы не могут хорошо друг с другом ладить. Это дает возможность их «читать». В плане сбора информации у нас сейчас время цветения яблонь.