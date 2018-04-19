В зале похоронного бюро Igavik обряд отпевания провел отец Дионисий из храма Преображения Господня в Кохтла-Ярве. Похоронили девочку на кладбище Рауди.

Пообщавшаяся с корреспондентом Rus.Postimees.ee жительница Кохтла-Ярве Алла замечает, что жизнь в ее городе определенно изменилась: «Напряжение больше, повысилась бдительность».

Алла пришла на прощание, так как знает эту семью, ее дочь дружила с Настей, а она дружна с ее мамой. «Очень хорошая девочка была Настенька, замечательный ребенок», - говорит собеседница, не сдерживая слезы.

«Обстановка в городе уже такая накаленная! Дети уходят, детей убивают, и здесь уже страшно жить», - говорит крайне встревоженная жительница Кохтла-Ярве, и подтверждает: такие ощущения возникли у нее еще до этой трагедии.

Что же может сделать в такой ситуации простой гражданин? Алла серьезно задумалась над этим вопросом. «Простые люди должны верить, и у всех нас должно быть больше доброты. Мы же все в гостях на этой земле, так получается, и надо просто любить друг друга, ценить, уважать, быть ближе друг к другу, всегда протягивать руку помощи. И тогда доброта поднимется выше, и мы ее действительно почувствуем».

«Наши хорошие люди, особенно верующие в бога, должны держаться друг друга, и, как бог нам велит, отталкиваться от всего плохого», - добавила женщина, только что проводившая Настю в последний путь.

Напомним, что в воскресенье, 15 апреля, в 8.40 случайный прохожий обнаружил на улице Пярна в Кохтла-Ярве тело 15-летней девушки. Погибшей было нанесено несколько ножевых ранений. Вечером того же дня полиция задержала по подозрению в убийстве бывшего парня Насти - 18-летнего Артема.