Фанаты превратили жизнь тренера в ад

Сам Григорян - не пай-мальчик, его постоянные коментарии в прессе на "грани фола" и такое же поведение как у бровки поля так и в отношениях с поклонниками клубов, которые Григорян тренировал, создали специалисту, который начинал свой тренерский путь в женском футболе, славу одиозной личности. Соответственно также одиозно с ним решили бороться фанаты "Луча", недовольные тем, что один раз Григорян уже сбежал из клуба, перейдя, транзитом через "Тосно", в стан заклятых врагов владивостокцев - хабаровский "СКА-Энергия".

Логично, что когда Григорян вернулся во Владивосток, многим фанатам это не понравилось. Результаты команды со старым новым тренером не очень, так что на играх свои же болельщики обзывают его петухом.

Теперь же на матче с воронежским "Факелом" в Григоряна метнули живого петуха.

Сам Григорян, как передает sports.ru , призвал дать петухометателю 15 суток: "Сначала я думал, что все это недоразумение. Но потом, когда увидел, как в масштабах всей страны перемещаются эти люди из Владивостока, я понял, что все проплачивается. Тут два варианта: либо лично мои враги, которых я на Дальнем Востоке приобрел, либо через меня пытаются повлиять на новое руководство, потому что в «Луч-Энергию» планировались прийти другие руководители. Возможно, все вместе. У меня телефон завален видео и эсэмсэсками с реальными людьми, которые мне угрожают. Один до такой степени охренел, что сегодня организовал безобразие с петухом. Он за это 15 суток сядет. "

Фанаты, несмотря на обещание Григоряна обратиться в МВД и ФСБ, тренера в покое не оставили.

«Мою жизнь превратили в ад. Можно ли просто так, потому что тренер не нравится, травить человека?! Кстати, а почему не нравится? За 12 последних лет «Луч» только со мной добился максимальных результатов. Травить только потому, что я работал в Хабаровске, согласись, нелогично. Потому что в «Луч» я приходил тоже из СКА. Никто тогда не жужжал, а приняли меня очень даже хорошо.

Эти людишки, которые считают себя фанами, перешли грань по отношению ко мне. В том числе правовую. Они понесут максимальную ответственность. Эти, с позволения сказать, фанаты умудрились отнять у команды много очков. То, что они творят, — настоящее вредительство», — сказал Григорян "Чемпионату" - «Он, дурачок, не понимает, что его отслеживает полиция. Я передал его координаты, ФИО, паспортные данные. Менты пробили, кто он. Он позвонил по WhatsApp, не знаю почему, но я ответил. Он показал свою рожу, компанию свою – и начал оскорблять. Я его никогда не оставлю в покое, потому что он осквернил имя моей матери. Когда он оскорбил маму, то сразу отключился. Естественно, я перезвонил, и он был готов к этому готов – стал записывать. Кругом провокации».

Сам Григорян, впрочем, один раз сам оскорбил фанатов - в сентябре 2017 он был дисквалифицирован на два матча ПФЛ за неприличный жест в адрес болельщиков "Торпедо", а затем получил аналогичное наказание в Кубке России за то же самое действие по отношению к фанатам "СКА-Хабаровска".