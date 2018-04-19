четверг, 19 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: в Министерстве окружающей среды загорелась серверная

Фото: в Министерстве окружающей среды загорелась серверная

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В расположенном в Таллинне на Мустамяэ-теэ серверном помещении Министерства окружающей среды произошел пожар, сообщил во время правительственной пресс-конференции министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Сообщается, что дым идет из помещений, где располагаются серверы Земельного департамента, пишет Postimees.

По сообщению пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, вызов в дом на Мустамяэ теэ поступил спасателям в 11.19. «Сейчас там ведутся работы по тушению пожара», - сказал BNS пресс-секретарь.

По словам министра окружающей среды Сийма Кийслера, положение серьезное, поскольку в районе пожара расположены в том числе серверы земельного департамента. «Это отразится на всех государственных инфосистемах, пользующихся информацией с карт земельного департамента, и в какой-то мере на всех информационных услугах в сфере окружающей среды», - сказал Кийслер.

«Нарушена работа всех важных инфосистем. Звоните по телефону, не пишите по электронной почте», - добавил Кийслер и отметил, что из-за пожара в здании отключено электричество, поэтому не работают и все остальные электронные услуги.

По его словам, пожар мог вспыхнуть от запасного источника питания, то есть системы UPS. Размер связанного с пожаром ущерба выясняется.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ