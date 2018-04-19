Фото: в Министерстве окружающей среды загорелась серверная

Сообщается, что дым идет из помещений, где располагаются серверы Земельного департамента, пишет Postimees.

По сообщению пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, вызов в дом на Мустамяэ теэ поступил спасателям в 11.19. «Сейчас там ведутся работы по тушению пожара», - сказал BNS пресс-секретарь.

По словам министра окружающей среды Сийма Кийслера, положение серьезное, поскольку в районе пожара расположены в том числе серверы земельного департамента. «Это отразится на всех государственных инфосистемах, пользующихся информацией с карт земельного департамента, и в какой-то мере на всех информационных услугах в сфере окружающей среды», - сказал Кийслер.

«Нарушена работа всех важных инфосистем. Звоните по телефону, не пишите по электронной почте», - добавил Кийслер и отметил, что из-за пожара в здании отключено электричество, поэтому не работают и все остальные электронные услуги.