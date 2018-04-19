Семья из Эстонии поведала о своем горе: здоровую четырехлетнюю дочь сразил инсульт

После ужина и приятного времяпрепровождения в компании родителей молодая семья поехала домой. В машине четырехлетняя Анете (имена изменены - прим. ред.) стала жаловаться на сильную головную боль, а затем - исторически плакать. Мать Кристи сразу же поняла, что что-то не так, пишет Virumaa Teataja.

Дома крохе дали выпить ложку болеутоляющего средства «Панадол», и она задремала. Через несколько минут обычно здоровая и активная девчушка проснулась, заплакала, и ее вырвало лекарством. Мать заподозрила, что дочь подхватила кишечный вирус - совсем недавно та избавилась от кашля и насморка. Когда Анете вновь почувствовала головную боль, мать дала ей вторую ложку «Панадола». Ночь прошла спокойно.

Утром девочка опять почувствовала головную боль, но больше не плакала. У ребенка наблюдалась лишь некоторая вялость. После того, как девочку в очередной раз вырвало, мать по-прежнему думала, что у Анете кишечный вирус, и ей следует больше лежать. В какой-то момент девочка подошла к Кристи и сказала, что не может поднять левую руку. Мать заметила, что когда малышка двумя руками держит банку с маслом какао, то левая рука и правда немного дрожит. Родители сочли, что это слабость из-за вируса.

К вечеру головная боль у ребенка не пропала. Перед тем, как пойти спать, девочка сказала, что у нее болит сердце. Ночью родители серьезно забеспокоились, запланировав утром сразу же позвонить врачу. Отец Мартин предполагал, что в голове ребенка мог лопнуть кровеносный сосуд.

Когда следующее утро, а это был понедельник, началось с головной боли и рвоты, 25-летняя мать стала паниковать. Дежурный врач Тартуской детской поликлиники посоветовал обратиться к семейному врачу. Поднимаясь по лестнице в доме, где проживают герои этой статьи, мать заметила, что ребенок волочит левую ножку. Чтобы идти и просто стоять на ногах, Анете искала опору. У врача малышка не смогла уже даже сама забраться на стул, чтобы снять сапоги. Несмотря на то, что анализ крови был в порядке, медсестра тоже заметила, что девочка тише и вялее обычного. Одно серьезное заболевание - менингит - врач исключил. Глаза Анете не были чувствительны к свету, также у нее не наблюдалось ригидности шеи.

Так как в Раквереской больнице тогда как раз была эпидемия гриппа, семья поехала в Тарту, где девочку обследовали. Когда врач сообщил Кристи, что у малышки подозрение на инсульт, это прозвучало невероятно. «Инсульт у четырехлетнего ребенка, вы шутите? - утирая слезы, описала мать свои первые эмоции. - Слушала врача, рыдая и не произнося ни слова. Я не могла ничего спросить, так как знала, что если сделаю это, упаду. Ответила врачу „спасибо“ и направилась в палату. Поскольку мы были не одни в палате, я тихо плакала в подушку. В голове крутилась лишь одна мысль - как же это все несправедливо».

Наутро мать ждало новое испытание - у дочери начались судороги. «Ранее я никогда не сталкивалась с людьми с судорогами. Страшно видеть своего ребенка в такой ситуации. У Анете все тело свело судорогой, особенно левую сторону, которая была слабее», - вспоминает мать. К тому моменту, когда пришел врач, судороги прошли. Кроха была измучена, но по просьбе врача все-таки смогла сжать его руку.

К четвергу Анете уже хорошо восстановилась и выполняла все поставленные терапевтом задачи. Ловкость правой и левой руки немного разная, впрочем, как у нас всех.

Девочка провела в больнице две недели, последняя прошла относительно спокойно. Анете посещала психолога, терапевта и физиотерапевта, все они остались довольны ее восстановлением и даже удивились, что она настолько быстро идет на поправку.

Так как по приезду домой анализы еще не были идеальными, каждое утро Анете вместе с матерью должны были ходить к медсестре и сдавать кровь, чтобы удостоверится в том, что количество лекарств было правильным. К настоящему моменту ребенка водят к медсестре один-два раза в неделю.