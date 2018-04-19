Корб: за популярностью реформистов стоит смена лидера

По словам генерального секретаря, рейтинг Центристской партии по-прежнему остается стабильным. Это указывает на то, что избирателям нравится идея центристов о солидарном и сплоченном обществе.

«Без сомнений, мы являемся противовесом Партии реформ, политический принцип которой строится на том, что каждый сам за себя. И наши избиратели ценят нас за другую, солидарную политику», - сказал Михаил Корб, приведя в качестве примера солидарной политики рост не облагаемого налогом минимума, дополнительное финансирование сферы здравоохранения, рост пособий фермерам и развитие местных самоуправлений.

По оценке Корба, за популярностью реформистов стоит смена лидера и это показывает, что новому председателю Кае Каллас дан большой кредит доверия, благодаря чему она и смогла перетянуть избирателей от других партий. Но до выборов остается еще 11 месяцев и этот успех будет сложно удержать.

«Все, что мы сегодня знаем о планах Каи Каллас, касается приватизации Больничной кассы и медицинского страхования, зависящего от зарплаты. К положительной новости можно отнести то, что реформисты, вероятно, не откажутся от 500 евро не облагаемого налогом минимума, но вот какой будет налоговая политика по-реформистски - остается загадкой», - сказал Корб.

По мнению Корба, к общей поддержке коалиции стоит относиться серьезно. На падение рейтинга могло повлиять то, что в последнее время много говорится о недееспособности правительства, но переговоры в рамках бюджетной стратегии доказали, что сотрудничество между партнерами по-прежнему является конструктивным, благодаря чему был принят ряд крайне важных решений. «Внутрипартийные выборы в Партии реформ уже в прошлом, бюджет сформирован, и теперь избиратели смогут спокойной оценить работу правительства», - сказал Корб.