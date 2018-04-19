Корб: за популярностью реформистов стоит смена лидера

Комментируя свежие рейтинги партий, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб отметил, что правительство уже проделало большую работу и приняло ряд важных решений, но падение популярности следует воспринимать серьезно, поэтому крайне важно продолжить работать во имя блага населения.
По словам генерального секретаря, рейтинг Центристской партии по-прежнему остается стабильным. Это указывает на то, что избирателям нравится идея центристов о солидарном и сплоченном обществе.
«Без сомнений, мы являемся противовесом Партии реформ, политический принцип которой строится на том, что каждый сам за себя. И наши избиратели ценят нас за другую, солидарную политику», - сказал Михаил Корб, приведя в качестве примера солидарной политики рост не облагаемого налогом минимума, дополнительное финансирование сферы здравоохранения, рост пособий фермерам и развитие местных самоуправлений.
По оценке Корба, за популярностью реформистов стоит смена лидера и это показывает, что новому председателю Кае Каллас дан большой кредит доверия, благодаря чему она и смогла перетянуть избирателей от других партий. Но до выборов остается еще 11 месяцев и этот успех будет сложно удержать.
«Все, что мы сегодня знаем о планах Каи Каллас, касается приватизации Больничной кассы и медицинского страхования, зависящего от зарплаты. К положительной новости можно отнести то, что реформисты, вероятно, не откажутся от 500 евро не облагаемого налогом минимума, но вот какой будет налоговая политика по-реформистски - остается загадкой», - сказал Корб.
По мнению Корба, к общей поддержке коалиции стоит относиться серьезно. На падение рейтинга могло повлиять то, что в последнее время много говорится о недееспособности правительства, но переговоры в рамках бюджетной стратегии доказали, что сотрудничество между партнерами по-прежнему является конструктивным, благодаря чему был принят ряд крайне важных решений. «Внутрипартийные выборы в Партии реформ уже в прошлом, бюджет сформирован, и теперь избиратели смогут спокойной оценить работу правительства», - сказал Корб.
Генеральный секретарь добавил также, что результативность действующего правительства отражена в договоренностях, достигнутых в рамках переговоров по бюджетной стратеги. «В следующем году мы поднимем зарплаты спасателям, полицейским, учителям, работникам сферы культуры с высшим образованием и социальным работникам. Кроме того, будут выделены дополнительные средства в рамках программы развития Ида-Вирумаа, а также мы начнем работу над программой развития Юго-Восточной Эстонии, возьмем в аренду еще один, пятый по счету, паром и улучшим летное сообщение в Сааремаа», - перечислил Михаил Корб лишь часть положительных решений, принятых правительством.