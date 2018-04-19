Видео и фото: хулиган на внедорожнике перепахал полпарка

Член пярнуского диск-гольф клуба Урмас Ляэне рассказал, что на выходных вечером один из любителей диск-гольфа хотел пойти поиграть в парк у моста Папинийду. Но на месте наткнулся на изрядно подгулявшую компанию: те скандалили и буянили. В какой-то момент один из хулиганов сел во внедорожник и начал наворачивать круги на газоне, перепахав полпарка. Очевидец позвонил члену правления диск-гольф-клуба, который сообщил о происходящем в полицию, пишет Pärnu Postimees.

По словам Ляэне, время от времени и прежде бывало, что по зеленой зоне катались на машинах, но таких последствий раньше не было. «Когда сейчас приходишь на место, слезы наворачиваются! Очень грустная картина открывается», - говорит он. По словам Ляэне, до сих пор зона была аккуратно подстрижена и обихожена. Тамошний красивый берег реки и площадки для гриля всегда с приходом теплой погоды привлекали отдыхающих. Парк в основном песчаный, но именно в этой части растут высокие деревья и красивые зеленые насаждения.

По словам руководителя патрульной службы Пярнуского полицейского участка Хенри Мурумаа, трех человек из находившейся поблизости компании, которая вела себя агрессивно, доставили в участок. Один из них, 36-летний мужчина, угрожал в участке патрульному полицейскому. Его задержали в качестве подозреваемого и возбудили в его отношении уголовное дело. Оставленный на газоне внедорожник никто из компании своим не признал, машину отогнали на хранение в полицию. К настоящему моменту владелец автомобиля установлен.

Полиции известны случаи, когда автомобилисты ездили по парку на машинах, но эти случаи имели место несколько лет назад.