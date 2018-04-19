четверг, 19 апреля 2018 г.
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  • Вместо деревянных домов в Риге разрешат строить только... деревянные

Вместо деревянных домов в Риге разрешат строить только... деревянные

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Рига. Иллюстративный снимок.

ФОТО: AFP / Scanpix

Сегодня латвийский Сейм передал на рассмотрение в комиссиях важные поправки к Закону о сохранении и охране исторического центра Риги, передает Rus.tvnet.lv со ссылкой на LETA.

Поправки, среди прочего, предусматривают, что в историческом центре столицы на месте снесенных, сгоревших или сожженных деревянных домов разрешается строить только деревянные дома такого же размера.

Поправки предусматривают также, что если в историческом центре Риги или его охранной зоне засохло, загублено или самовольно срублено дерево, владелец земли обязан посадить вместо него новое дерево.

Как указано в аннотации к законопроекту, по данным Рижского городского стройуправления в период с 2010 до 2016 года в центре Риги было вырублено более 500 деревьев.

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