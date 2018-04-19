Вместо деревянных домов в Риге разрешат строить только... деревянные

Поправки, среди прочего, предусматривают, что в историческом центре столицы на месте снесенных, сгоревших или сожженных деревянных домов разрешается строить только деревянные дома такого же размера.

Поправки предусматривают также, что если в историческом центре Риги или его охранной зоне засохло, загублено или самовольно срублено дерево, владелец земли обязан посадить вместо него новое дерево.