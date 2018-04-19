четверг, 19 апреля 2018 г.
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Миксер: Осиновский пока не представил нового кандидата в министры

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ФОТО: Markku Ulander/AP

Член правления Социал-демократической партии (СДПЭ) Свен Миксер сказал, что лидер партии Евгений Осиновский пока не представил нового кандидата в министры здоровья и труда.

«Будучи также членом правления Социал-демократической партии, могу только сказать, что у председателя партии [Евгения Осиновского] нет нового кандидата в министры здоровья и труда. Надеемся, что он определится в ближайшее время», - сказал Миксер журналистам в четверг.

На прошедшем 7 апреля заседании собрания уполномоченных СДПЭ Осиновский сообщил, что в преддверии выборов на сто процентов сфокусируется на партии и поэтому после переговоров по бюджетной стратегии покинет пост министра здоровья и труда.

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