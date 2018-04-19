Ратас не приглашал Лухалайда на пост министра

Если ERR в среду сообщил, что преемником Яака Ааба на посту министра государственного управления может стать нынешний председатель горособрания Нарва-Йыэсуу Вейкко Лухадайд, то премьер-министр Юри Ратас заявил в четверг, что не делал Лухалайду такого предложения.
«Вы об этом знаете больше меня, вы с ним общались, а я — нет, я ему такого вопроса не задавал», - ответил Ратас на вопрос журналиста, станет ли следующим министром государственного управления Вейкко Лухалайд.
Ратас также подчеркнул, что, по его оценке, эта должность очень важна, если учесть сложившуюся после региональной реформы ситуацию, повседневную деятельность, обусловленную государственной реформой, процесс переноса рабочих мест из столицы, строительство государственных домов и прочее. «Я считаю эту министерскую должность очень важной», - отметил он.
«К кому я обращался с предложением? Для меня этот процесс начался в субботу вечером, когда меня поставили в известность, а сегодня четверг. Я также говорил, что в ближайшие недели у Эстонии появится новый министр государственного управления, я над этим работаю», - добавил Ратас.
Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал BNS, что в партии много сильных кандидатов с опытом работы в местных самоуправлениях и соответствующими знаниями, которых высоко ценят в качестве экспертов и руководителей и которые подходят на должность министра. «Не исключено также, что кандидата найдут за пределами партии», - отметил Ханимяги и добавил, что премьер-министр Юри Ратас, скорее всего, в ближайшие недели представит свое предложение на обсуждении в правлении Центристской партии.