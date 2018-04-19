Ратас не приглашал Лухалайда на пост министра

«Вы об этом знаете больше меня, вы с ним общались, а я — нет, я ему такого вопроса не задавал», - ответил Ратас на вопрос журналиста, станет ли следующим министром государственного управления Вейкко Лухалайд.

Ратас также подчеркнул, что, по его оценке, эта должность очень важна, если учесть сложившуюся после региональной реформы ситуацию, повседневную деятельность, обусловленную государственной реформой, процесс переноса рабочих мест из столицы, строительство государственных домов и прочее. «Я считаю эту министерскую должность очень важной», - отметил он.

«К кому я обращался с предложением? Для меня этот процесс начался в субботу вечером, когда меня поставили в известность, а сегодня четверг. Я также говорил, что в ближайшие недели у Эстонии появится новый министр государственного управления, я над этим работаю», - добавил Ратас.