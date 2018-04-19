ЕС готов снизить пошлины на автомобили из США, которые начали торговую войну с Китаем

В частности, предложение ЕС предполагает снижение пошлин на ввозимые американские автомобили в обмен на отмену пошлин на сталь и алюминий со стороны США. Как сообщает The Wall Street Journal , такое соглашение удовлетворит основное требование Белого дома о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при вхождении на европейский рынок,.

Как отмечает газета, эту европейскую инициативу можно сравнить с упрощенной версией Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства - неоднозначного торгового соглашения США и ЕС, переговоры о котором велись при администрации бывшего президента США Барака Обамы, но так и не были завершены.

ЕС рассчитывает, что указанный план может позволить "прекратить конфронтацию с Белым домом в сфере торговли". Работа над ним была начата по предложению Германии, которая особенно опасается "эскалации торговой войны с США".

Среди предложений, предусмотренных планом, - "объединение сил с США в противодействии тому, что обе стороны считают недобросовестными торговыми практиками Китая". Это, в частности, может предполагать совместные действия против КНР в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), а также "обязательства со стороны властей стран ЕС оказывать больше давления на Пекин". "Что касается Китая, мы согласны с США относительно того, что имеется проблема, мы не согласны с методами", - приводит The Wall Street Journal слова дипломата одной из стран ЕС.

По данным источников, в число предложений Евросоюза кроме снижения пошлин на автомобили американского производства и комплектующих к ним, может войти также снижение пошлин на сельскохозяйственную или фармацевтическую продукцию. При этом власти ЕС могли бы попросить Вашингтон предоставить доступ европейским компаниям к американским госзаказам.

Напомним, США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

Китай также пытается призвать стране ЕС выступить против США, отмечая, что европейские компании могли бы выиграть в случае введения Пекином ответных санкций против Вашингтона. Китай уже ответил на первую волну протекционистских мер США, введя тарифы на импорт. В целом объем импорта из Китая, который будет облагаться дополнительными пошлинами, составляет 100 млрд долларов.

Некоторые из представителей администрации США указывают на то, что Китай уже подчиняется воле США. Они цитируют выступление главы Китая Си Цзиньпина, который 10 апреля заявил на Азиатском экономическом форуме в Боао, что намерен существенно снизить пошлины на импорт автомобилей и других товаров в 2018 году, чтобы стимулировать внутреннее потребление.

В настоящее время Пекин взымает пошлину на импорт автомобилей в размере 25%, тогда как США - только 2,5%, и этот дисбаланс неоднократно вызывал критику со стороны администрации США.

Китайские власти готовы к любым негативным эффектам, которые могут последовать в результате усиливающихся торговых трений с США. В Минкоммерции КНР заявили, что намерены своевременно "предпринимать необходимые меры для защиты законных прав национальных предприятий".