Фото: узнайте, какие мызы Эстонии признаны лучшими

В зале Академии наук признаны лучшими мызами 2018 года следующие усадьбы: мыза Керну, замок Колувере, мыза Палмсе, мыза Моосте и мыза Вихула.

А теперь подробнее о победителях.

Лучший очаг культуры – мыза Керну

Мыза Керну. ФОТО: kernumois.ee

Деятельностью на мызе занимается семейное предприятие. Несмотря на то, что как учреждение культуры мыза работает сравнительно недолго, она уже зарекомендовала себя как место, где можно посмотреть интересный спектакль или послушать музыку. Практикуются также бесплатные концерты, а летом открыта летняя театральная площадка, представления на которой продолжаются и осенью.

Лучшее место питания – мыза Палмсе

Мыза Палмсе в Ляэне-Вирумаа. ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Наверное, все жители Эстонии знают музей и парк мызы Палмсе. Но на мызе есть несколько мест питания, два из которых находятся в центре усадьбы. Корчма Палмсе предлагает национальную эстонскую кухню, а ставший уже знаменитым винный погреб - изысканные блюда и напитки.

Лучший общественно-экономический центр – мыза Моосте

Мыза Моосте. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Развитие мызного комплекса началось пятнадцать лет назад с реставрации главного здания. Следующим этапом стали работы по возрождению других зданий усадьбы, где сейчас кипит художественная деятельность и социальная работа.

Сейчас на мызе около десяти зданий, которые арендуют как комменрческие, так и некоммерческие фирмы и организации. В усадьбе проводятся выставки и мастер-классы, работает любительский театр, открыты мастерские. Популярны гостевой дом и экскурсии по поместью. Мыза Моосте - хороший пример, как в маленьком населенном пункте мыза становится центром притяжения местных жителей и магнитом для туристов.

Лучший результат реставрации – замок Колувере

Замок Колувере. ФОТО: koluvereloss.com

Сорок лет в помещениях замка находитлся дом престарелых. Затем четыре года он стоял пустой. В 2005-м году государство продало семисотлетний замок частному лицу. Сейчас стоящий на островке посреди речки Лийви в волости Кулламаа замок-крепость живет новой интересной жизнью. В замке со стенами трехметровой толщины располагаются отель и ресторан со средневековыми интерьерами. Замок очень популярен как место для проведения свадеб и роскошных приемов.

Лучший отель на мызе – мыза Вихула

Мыза Вихула. ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja/Scanpix

Известная начиная с XVI века мыза Вихула полностью реставрирована. Все здания, находящиеся в поместье, отремонтированы с сохранением всех исторических деталей. Узкие лестницы, подлинные деревянные полы и толстые стены из бутового камня - все на месте и все работает. Мыза - обладатель экознака "Зеленый ключ", что привлекает к ней посетителей, ратующих за сохранение окружающей среды.