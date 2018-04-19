Фото: знаменитый британский лайнер стал отелем

Сейчас QE 2 совмещает в себе отель, музей, бизнес-центр и парк. В нем 244 номера, 13 ресторанов, магазины, переговорные комнате, конференц-залы, казино, кинотеатр и поле для гольфа, пишет "Моя Планета".

Номер в новом отеле. ФОТО: AHMED JADALLAH / REUTERS

При этом у нового отеля уникальный стиль – дизайнеры сохранили исторические интерьеры, использовав много винтажных вещей, но добавили современные технологии. Есть даже ресторан традиционной британской кухни, где будут готовить по рецептам 1969 года. У гостей появится уникальный шанс остановиться в каюте королевы или почувствовать себя членом элитного яхт-клуба того времени, сообщает Daily Mail.

Ресторан на борту Queen Elizabeth 2. ФОТО: AHMED JADALLAH / REUTERS