Фото: знаменитый британский лайнер стал отелем

Вчера в дубайском порту Рашид состоялось открытие плавучего отеля, в который превратился океанский лайнер Queen Elizabeth 2. Модернизация 13-палубного судна продолжалась 10 лет и стоила $500 млн.
Сейчас QE 2 совмещает в себе отель, музей, бизнес-центр и парк. В нем 244 номера, 13 ресторанов, магазины, переговорные комнате, конференц-залы, казино, кинотеатр и поле для гольфа, пишет "Моя Планета".
При этом у нового отеля уникальный стиль – дизайнеры сохранили исторические интерьеры, использовав много винтажных вещей, но добавили современные технологии. Есть даже ресторан традиционной британской кухни, где будут готовить по рецептам 1969 года. У гостей появится уникальный шанс остановиться в каюте королевы или почувствовать себя членом элитного яхт-клуба того времени, сообщает Daily Mail.
Когда-то Queen Elizabeth 2 был передовым британским лайнером. Спущенный на воду в 1967 году, он прошел 6 млн морских миль, перевез 2,5 млн пассажиров, совершил 1400 рейсов и 25 кругосветных путешествий. Но затем он перестал соответствовать стандартам для современных судов, и был вынужден уйти на покой.