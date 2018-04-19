четверг, 19 апреля 2018 г.
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Йохауг о скандале с допингом: чувствую гордость

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ФОТО: BERIT ROALD / AFP

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг сегодня в Осло провела пресс-конференцию, на которой рассказала о завершении дисквалификации за использование допинга.

«Без сомнений, это были тяжёлые месяцы и тяжёлый год. Было много слёз и неприятностей. Мне не хватало мотивации. В октябре мне казалось, что я больше не хочу заниматься спортом, но затем мой бойфренд поддержал меня.

Положительный допинг-тест — моя личная ответственность. Я взяла эту ответственность на себя и отбыла своё наказание.

Сейчас я улыбаюсь. Сегодня проснулась и почувствовала гордость от того, через что прошла", — цитирует Йохауг Expressen.

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