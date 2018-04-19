Йохауг о скандале с допингом: чувствую гордость
19 апреля 2018 г., 14:31
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг сегодня в Осло провела пресс-конференцию, на которой рассказала о завершении дисквалификации за использование допинга.
«Без сомнений, это были тяжёлые месяцы и тяжёлый год. Было много слёз и неприятностей. Мне не хватало мотивации. В октябре мне казалось, что я больше не хочу заниматься спортом, но затем мой бойфренд поддержал меня.
Положительный допинг-тест — моя личная ответственность. Я взяла эту ответственность на себя и отбыла своё наказание.
Сейчас я улыбаюсь. Сегодня проснулась и почувствовала гордость от того, через что прошла", — цитирует Йохауг Expressen.