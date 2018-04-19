В Германии перехвачена рекордная партия контрабандных сигарет из Эстонии

В грузовике и правда была замороженная рыба, но кроме нее в машине были спрятаны ящики контрабандными сигаретами. В общей сложности их насчитывалось 10,4 миллиона. Это были сигареты марки Gold Mount. Если бы их удалось продать на рынке Германии, то около двух миллионов евро в виде налоговых поступлений были бы потеряны.