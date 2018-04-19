В Германии перехвачена рекордная партия контрабандных сигарет из Эстонии

В марте в немецком городе Киль таможенники обнаружили в грузовике с эстонскими регистрационными номерами более 10 миллионов контрабандных сигарет.
О задержании рекордной для земли Шлезвиг-Гольштейн партии контрабанды сигарет Налогово-таможенный департамент сообщил на прошедшей в среду пресс-конференции.
По словам главы Налогово-таможенного департамента Шлезвиг-Гольштейн Мартины Нагель, таможенники обнаружили контрабанду 13 марта в порту города Киль в ходе обычной проверки.
С корабля, прибывшего из Эстонии, сошел грузовик, в фургоне с холодильными установками которого, согласно документам, была замороженная рыба.
В грузовике и правда была замороженная рыба, но кроме нее в машине были спрятаны ящики контрабандными сигаретами. В общей сложности их насчитывалось 10,4 миллиона. Это были сигареты марки Gold Mount. Если бы их удалось продать на рынке Германии, то около двух миллионов евро в виде налоговых поступлений были бы потеряны.
Таможня Германии считает, что сигареты были предназначены для рынка Великобритании. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.