четверг, 19 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Германии перехвачена рекордная партия контрабандных сигарет из Эстонии

В Германии перехвачена рекордная партия контрабандных сигарет из Эстонии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Таможенник в Германии.

ФОТО: Robert Seeberg / Caro / Scanpix

В марте в немецком городе Киль таможенники обнаружили в грузовике с эстонскими регистрационными номерами более 10 миллионов контрабандных сигарет.

О задержании рекордной для земли Шлезвиг-Гольштейн партии контрабанды сигарет Налогово-таможенный департамент сообщил на прошедшей в среду пресс-конференции.

По словам главы Налогово-таможенного департамента Шлезвиг-Гольштейн Мартины Нагель, таможенники обнаружили контрабанду 13 марта в порту города Киль в ходе обычной проверки.

С корабля, прибывшего из Эстонии, сошел грузовик, в фургоне с холодильными установками которого, согласно документам, была замороженная рыба.

В грузовике и правда была замороженная рыба, но кроме нее в машине были спрятаны ящики контрабандными сигаретами. В общей сложности их насчитывалось 10,4 миллиона. Это были сигареты марки Gold Mount. Если бы их удалось продать на рынке Германии, то около двух миллионов евро в виде налоговых поступлений были бы потеряны.

Таможня Германии считает, что сигареты были предназначены для рынка Великобритании. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ