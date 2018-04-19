Фото: в Таллинне объявлена война неправильно припаркованным автомобилям

«Автомобиль может взять на буксир вес до 3,5 тонн, или все легковые машины и фургоны. Эвакуированные машины будут доставлены в парковочный дом Europark на бульваре Рявала, где плата за час соответствует прейскуранту Europark. За эвакуацию плата взиматься не будет, но если автомобиль был отбуксирован, будет оформляться протокол о проступке и будет выписан штраф от сорока евро», - говорит руководитель МуПо Айвар Тоомпере.

По его словам, эвакуация автомобиля — это крайняя мера. «Прежде всего, будут пытаться связаться с водителем. Если это не удастся, только тогда машина будет эвакуирована», - рассказывает Тоомпере.

Эвакуация грозит автомобилям, которые мешают движению. Например, если машина перекрыла доступ к воротам и припаркована где-то на перекрестке. «Если машина просто стоит на тротуаре, основания для эвакуации нет. В этом случае водитель игнорирует требования Закона о дорожном движении, но напрямую не мешает движению», - говорит руководитель МуПо.

Об эвакуации машины информируют и полицию, поэтому, если человек позвонить стражам порядка и сообщить о пропаже автомобиля, его направят за ней в парковочный дом.

Отдельные случаи, если автомобили припаркованы так, что, например, мешают мусоровозу подъехать к контейнерам. Тоомпере говорит, что в этом случае недостаточно простого факта, что машина мешает вывозу мусора. «Для того, чтобы эвакуировать подобный автомобиль в этом месте должны быть какие-либо знаки. Достаточно будет нарисованного перед мусорным контейнером желтого прямоугольника или запрещающего парковку дорожного знака», - разъясняет он.