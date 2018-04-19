Нефть дорожает: цены достигли уровня конца 2014 года

Цены на нефть на мировых биржах в четверг растут, преодолевая новые рекорды с конца 2014 года, на фоне данных о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели и о сокращении поставок из Саудовской Аравии, пишет Newsru.com.
Так, на бирже ICE в Лондоне нефть марки Brent подорожала до рекордного с ноября 2014 года уровня. На пике цена барреля Brent достигала отметки 74,43 доллара, что на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Выше 74 долларов цена барреля Brent поднялась впервые с 27 ноября 2014 года.
Стоимость барреля американской нефти марки WTI также вышла на уровни ноября 2014 года, поднявшись выше 69 долларов за баррель, сообщает агентство "Прайм".
Трейдеры связывают нынешнее подорожание со снижением запасов сырой нефти в США и сокращением поставок из Саудовской Аравии, пишет Reuters. Управление энергетической информации США (EIA) Минэнерго США в среду вечером сообщило, что коммерческие запасы сырой нефти упали на 1,1 млн баррелей за неделю до 13 апреля, до 427,57 млн баррелей, что близко к пятилетнему среднему уровню около 420 млн баррелей.
Эксперты же предсказывали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей. Добыча в США при этом выросла на 15 тысяч баррелей в сутки, или на 0,1%, до 10,54 миллиона баррелей в сутки.
В среду Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники, что "Саудовская Аравия будет стремиться к цене в 80 или даже 100 долларов за баррель нефти". Это, как пишет агентство, может означать, что страна не планирует изменений в венской сделке ОПЕК+, хотя исходная цель сделки уже скоро будет достигнута.
"Саудовской Аравии и их коллегам из ОПЕК нужны более высокие нефтяные цены для поддержания их финансов, а королевству - для их смелой и затратной программы реформ", - пояснил агентству главный рыночный стратег AxiTrader Грег.
Очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором, как полагают, будет обсуждаться продление договоренности о сокращении добычи, пройдет в саудовском городе Джедда 20 апреля.