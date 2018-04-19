Нефть дорожает: цены достигли уровня конца 2014 года

Так, на бирже ICE в Лондоне нефть марки Brent подорожала до рекордного с ноября 2014 года уровня. На пике цена барреля Brent достигала отметки 74,43 доллара, что на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Выше 74 долларов цена барреля Brent поднялась впервые с 27 ноября 2014 года.

Стоимость барреля американской нефти марки WTI также вышла на уровни ноября 2014 года, поднявшись выше 69 долларов за баррель, сообщает агентство "Прайм" .

Трейдеры связывают нынешнее подорожание со снижением запасов сырой нефти в США и сокращением поставок из Саудовской Аравии, пишет Reuters. Управление энергетической информации США (EIA) Минэнерго США в среду вечером сообщило, что коммерческие запасы сырой нефти упали на 1,1 млн баррелей за неделю до 13 апреля, до 427,57 млн баррелей, что близко к пятилетнему среднему уровню около 420 млн баррелей.

Эксперты же предсказывали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей. Добыча в США при этом выросла на 15 тысяч баррелей в сутки, или на 0,1%, до 10,54 миллиона баррелей в сутки.

В среду Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники, что "Саудовская Аравия будет стремиться к цене в 80 или даже 100 долларов за баррель нефти". Это, как пишет агентство, может означать, что страна не планирует изменений в венской сделке ОПЕК+, хотя исходная цель сделки уже скоро будет достигнута.

"Саудовской Аравии и их коллегам из ОПЕК нужны более высокие нефтяные цены для поддержания их финансов, а королевству - для их смелой и затратной программы реформ", - пояснил агентству главный рыночный стратег AxiTrader Грег.