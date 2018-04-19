Картина дня: рейтинги партий, погибшую Настю проводили в последний путь и возвращение фентанила

В Кохтла-Ярве проводили в последний путь 15-летнюю Настю

Несколько сотен человек сегодня в городе Кохтла-Ярве пришли проститься с Настей Аллъярв, жестоко убитой в минувшее воскресенье. Читайте далее...

Руководитель железной дороги успел потратить взятку раньше, чем до него добралась КаПо

Член правления Eesti Raudtee Сергей Федоренко взял у подстрекавшего его железнодорожного бизнесмена взятку в размере более 171 000 евро. Большую часть денег высокопоставленный руководитель государственный фирмы успел потратить раньше, чем в декабре прошлого года сотрудники КаПо зашли в его кабинет. Читайте далее...

Опрос: правящую коалицию поддерживают лишь 36% избирателей

Третий месяц подряд входящие в правительственную коалицию партии уступают по уровню поддержки со стороны избирателей оппозиционным парламентским политическим силам, а в апреле этот разрыв стал максимальным за все время пребывания у власти правительства Юри Ратаса. Читайте далее...

Рейтинги партий: соцдемы балансируют на краю пропасти, IRL - уже в ней

В апреле резко - с 10% до 6% - снизилась популярность Социал-демократической партии, свидетельствуют результаты нового исследования фирмы Turu-uuringute. Читайте далее...

Корб: за популярностью реформистов стоит смена лидера

Комментируя свежие рейтинги партий, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб отметил, что правительство уже проделало большую работу и приняло ряд важных решений, но падение популярности следует воспринимать серьезно, поэтому крайне важно продолжить работать во имя блага населения. Читайте далее...

Фентанил вернулся на рынок: число смертей от передозировки наркотиков растет

Несмотря на то, что в конце прошлого года полиция сообщила, что навела порядок на фентаниловом рынке страны, а также упрятала за решетку нескольких наркобаронов, последние данные говорят о том, что причиной смерти наркозависимых все чаще оказывается проникающий в Эстонию «белый китаец». Читайте далее...

"Я закрыла голову и лицо, чтобы он меня не загрыз": сбежавший мастиф чуть не растерзал женщину

Около двух недель назад Вийви Хоммик (75) проводила выходные вместе с дочерью в деревне Пибари волости Тюри. Вечером 8 апреля она села на велосипед и поехала к железнодорожной станции, чтобы отправиться домой в Таллинн. Однако далеко отъехать она не успела: из соседнего двора выскочил огромный мастиф и набросился на нее. Читайте далее...

Эстония ужесточит правила против уклоняющихся от налогов

Минфин отправил на согласование поправки к Закону о подоходном налоге, которыми будут введены дополнительные меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Читайте далее...

У Пирита-теэ нашли таинственные трубы, которые могут быть причиной вони

Министерство окружающей среды не имеет точных данных о том, как много труб уводят сточные воды с Пирита-теэ в Таллинне в море и кому они принадлежат. Читайте далее...

СМИ: Германия обратится к США с просьбой освободить ее от участия в санкциях против РФ

Власти ФРГ планируют в ближайшее время обратиться к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой освободить страну от участия в новых санкциях в отношении России. Читайте далее...

Марис Йессе: нам нужно полностью менять налоговую систему

В Эстонии соотношение работающих и неработающих людей настолько неопределенно, что для поддержания существования системы медицинского страхования придется значительно расширить источники дохода, финансирующие медицинскую страховку, сказала вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Марис Йессе. Читайте далее...

Фото: в Министерстве окружающей среды загорелась серверная

В расположенном в Таллинне на Мустамяэ-теэ серверном помещении Министерства окружающей среды произошел пожар, сообщил во время правительственной пресс-конференции министр окружающей среды Сийм Кийслер. Читайте далее...

Нефть дорожает: цены достигли уровня конца 2014 года