Нарва возвращается в Европу

Нарвский "Транс" после пятилетнего отсутствия в европейских кубках, последний нарвитяне играли в 2013 году в Лиге Европы против шведского "Йелфе", возвращаются на арену международных матчей. Половину этого успеха принадлежит процессу объединения таллиннской "Левадии" и ФКИ Таллинн, последний клуб занял в прошедшем сезоне четвертое место, которое при определенных раскладах дает право на старт в Лиге Европы. Нарвитяне в 2017 году стали пятыми, но поднялись в итоговом протоколе на заветное четвертое место.

Вторую половину успеха нарвитяне обеспечили себе сами, разгромив в 1/4 финала как раз ФКИ Таллинн, который заявил свою молодежную команду во Вторую лигу чемпионата страны.

Кубок Эстонии дает право стартовать в Лиге Европы сезона 2018-19 только победителю, либо, если выиграет Кубок команда уже гарантировавшая себе место в евросезоне, а два других полуфиналиста, "Флора" и "Левадия" уже имеют евробилеты, поэтому нарвский "Транс" вне зависимости от результатов матча полуфинала с "Левадией" уже гарантированно попадет в европейские кубки.