Пьяный угнал машину с парковки торгового центра и вылетел на ней в кювет

В начале апреля перед Пярнуским уездным судом предстал 26-летний Керт, которого до этого уже шесть раз наказывали в уголовном порядке за кражи. В этот раз уездный суд признал Керта виновным в самовольном присвоении чужой вещи и еще в нескольких кражах, пишет Pärnu Postimees.

14 декабря в 18.30 потерпевший оставил на парковке у Maksimarket автомобиль Audi A6 с работающим двигателем. Керт воспользовался возможностью: сел в машину и поехал.

В 20.00 он уже был на другом конце Пярнумаа: на шоссе Ристи-Куйвасту-Курессааре в волости Ляэнеранна. Там он потерял контроль над автомобилем и вместе с ним вылетел в кювет.

После ДТП полиция установила, что опьянение Керта составляло одно промилле. Кроме того, у него не было действующих водительских прав.

Помимо этого, молодого человека в рамках этого же уголовного дела признали виновным в краже ароматических масел в пярнуских магазинах. Эти кражи Керт совершил в феврале, когда уже был под следствием из-за угона автомобиля.

Несмотря на то, что у молодого человека был условный срок за предыдущие преступления, его опять приговорили условно - к двум годам. Приговор вступил в силу вчера. Керт не отправится за решетку, если в течение двух лет и шести месяцев не совершит нового преступления. Во время испытательного срока он должен будет подчиняться контролю службы пробации.

Подсудимый должен будет компенсировать потерпевшему ущерб, равный стоимости автомобиля: 3310 евро, также он должен вернуть 106 евро магазинам за украденные ароматические масла и выплатить государству 1166 евро за расходы на производство.