Мокрое дело: президент союза пловцов обвиняется в заказном убийстве

Феньё был расстрелян 20 лет назад в собственной машине в Будапеште, когда стоял на светофоре в ожидании разрешающего сигнала. За это преступление на пожизненное заключение был осужден словак Йожеф Рогач, которого считали главным противником Феньё. Однако повторное расследования принесло доказательства вины имено Дьорфаша. По данным венгерского новостного агенства MTI Дьорфаш был задрежан после продолжительного допроса полицией страны.