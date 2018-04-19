четверг, 19 апреля 2018 г.
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  • Мокрое дело: президент союза пловцов обвиняется в заказном убийстве

Мокрое дело: президент союза пловцов обвиняется в заказном убийстве

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ФОТО: ANTHONY WALLACE / AFP

Вице-президент Международной федерации плавания Тамар Дьорфаш задержан властями Венгрии по подозрению в организации заказного убийства в 1998 году медиамагната Яноша Феньё, передает Inside the Games.

Феньё был расстрелян 20 лет назад в собственной машине в Будапеште, когда стоял на светофоре в ожидании разрешающего сигнала. За это преступление на пожизненное заключение был осужден словак Йожеф Рогач, которого считали главным противником Феньё. Однако повторное расследования принесло доказательства вины имено Дьорфаша. По данным венгерского новостного агенства MTI Дьорфаш был задрежан после продолжительного допроса полицией страны.

69-летний Дьорфаш был, в том числе, и президентом национальной федерации плавания, которую ему пришлось покинуть под давлением ведущих спортсменов страны, но пост в международых структурах плавания он сохранил.

Сама FINA пока не комментирует задержание венгра, но осведомлено о данном факте.

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