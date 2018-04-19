Подарок с сюрпризом: полиция предупреждает о русскоязычной женщине, обманывающей доверчивых людей

«Действительно, даже при походе в магазин посреди дня не стоит терять бдительности», - вздыхает жительница Тарту Кати Грауберг-Лонгхурст, 80-летняя бабушка которой неделю назад в университетском городе в магазине Maxima на Нарвском шоссе стала жертвой мошенничества.

«Нет» не помогает

В магазине к бабушке подошла рыжеволосая русскоязычная женщина и сообщила, что в торговом центре Lõunakeskus открывается новый магазин и в честь этого она бесплатно раздает товар. Бабушка не хотела принимать подарочную коробку, говорила только «нет» и «нет», но под напором приняла бесплатный товар.

Но после этого рыжеволосая женщина сообщила, что следует оплатить стоимость бензина, евро так 40, но, конечно, чем больше, тем лучше. «Не помогли и слова бабушки, что денег у нее нет, женщина начала сопровождать ее к банкомату», - рассказывает Кати Грауберг-Лонгхурст. В итоге бабушка отдала женщине 30 евро, которые у нее были наличными, и получила упаковки бесплатного товара.

Дома упаковки были вскрыты, а в них обнаружена второсортная одежда с запахом, как у вещей из секонд-хенда. «С бабушкой ничего не случилось, живем дальше, но очень жаль, что людей таким образом обманывают», - говорит внучка. Она рекомендует всем держаться подальше от людей с сомнительными предложениями.

То же самое советует делать и полиция. «Мошенники играют с психикой человека, бывая очень убедительными. Они могут заставить своих жертв поверить в историю, которая наиболее выгодна для них, - рассказывает майор Тартуского отделения полиции Юллар Сымера. - Конечно, свою роль играет и доверчивость людей. Чаще всего во всех этих схемах действует простое правило: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, сделки стоит избегать».

По словам полиции, в Тартумаа и Йыгевамаа количество случаев мошенничества уменьшается, но не стоит терять бдительности. Например, со стражами правопорядка на прошлой неделе связался житель Йыгевамаа, которому предлагали из автомобиля с литовскими номерами спортивный товар. Поскольку бдительный человек отказался от предложения, торговцы оставили его в покое.