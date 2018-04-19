Галерея: уютный дом с собственным мостом на отвесной скале

Дом под названием Island Beach представляет собой роскошную площадку для наблюдения за океаном. Собственный подвесной пешеходный мост украшает своим силуэтом все окрестности. Простые интерьеры с белыми стенами напоминают архитектуру маяка, и, кажется, как будто ты находишься в нем.

В доме несколько спален и ванных комнат, поэтому сюда можно приехать всей семьей или с друзьями. Комнатой с лучшими видами является гостиная, откуда открываются потрясающие виды на океанские лайнеры и яхты. Здесь есть полукруглое окно с приятным местечком, обустроенным для чтения или для теплых задушевных бесед. В общем, уютный уголок можно найти в любой комнате. А вот для пасмурных дней в доме есть бильярдная. Также гостям предоставляется услуга заказа еды от личного шеф-повара, доставка цветов, организация романтического ужина.