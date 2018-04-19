четверг, 19 апреля 2018 г.
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  • Фото: в волости Падизе продается недорогая, но классная квартира

Фото: в волости Падизе продается недорогая, но классная квартира

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ФОТО: KV.EE

Пятикомнатная квартира в волости Падизе сочетает в себе низкую цену и высокое качество отделки, считает портал Kodu.

Находящаяся в часе езды на машине от столицы отремонтированная пятикомнатная квартира вполне удовлетворит своим размером среднестатистическую эстонскую семью. 

ФОТО: KV.EE

Недавно отремонтированная квартира производит очень хорошее впечатление. Она уютная, светлая и стильная. В планах активного квартирного товарищества в скором будущем привести в порядок фасад дома.

ФОТО: KV.EE

Привлекает внимание тщательно продуманный до мельчайших деталей дизайн кухни. Остальные помещения тоже имеют свое лицо. 

Подробности и фотографии смотрите ЗДЕСЬ.

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