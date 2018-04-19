Фото: в волости Падизе продается недорогая, но классная квартира

Находящаяся в часе езды на машине от столицы отремонтированная пятикомнатная квартира вполне удовлетворит своим размером среднестатистическую эстонскую семью.

Недавно отремонтированная квартира производит очень хорошее впечатление. Она уютная, светлая и стильная. В планах активного квартирного товарищества в скором будущем привести в порядок фасад дома.