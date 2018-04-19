Фото: в волости Падизе продается недорогая, но классная квартира
19 апреля 2018 г., 18:30
Пятикомнатная квартира в волости Падизе сочетает в себе низкую цену и высокое качество отделки, считает портал Kodu.
Находящаяся в часе езды на машине от столицы отремонтированная пятикомнатная квартира вполне удовлетворит своим размером среднестатистическую эстонскую семью.
Недавно отремонтированная квартира производит очень хорошее впечатление. Она уютная, светлая и стильная. В планах активного квартирного товарищества в скором будущем привести в порядок фасад дома.
Привлекает внимание тщательно продуманный до мельчайших деталей дизайн кухни. Остальные помещения тоже имеют свое лицо.
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