К "Боярышнику" не готовы: в Минздраве РФ признали зависимость России от зарубежных лекарств

"Выставка сегодня нам показывает, что Россия во многом становится самодостаточной, но пока что мы не можем отказаться от лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране", - приводит слова Скворцовой ТАСС.

Предложение ограничить ввоз в Россию ряда товаров, в том числе лекарств, вошло в законопроект "О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", который недавно был внесен на рассмотрение Госдумы. Его инициаторами стали руководители сразу всех фракций Госдумы и ее спикер Вячеслав Володин.

В документе, в частности, предлагается дать правительству право ограничивать ввоз в Россию лекарств, у которых есть аналоги, производящиеся в РФ или других странах. Речь идет о препаратах из США, а также из стран, которые поддержат американские санкции против Москвы.

Изначально сообщалось, что рассмотрение законопроекта состоится 16 апреля, но затем оно было отложено до мая.

17 апреля Володин сообщил, что из США в Россию поставляется 1019 лекарственных препаратов, но только 90 из них не имеют аналогов и поэтому не попадут под действие контрсанкций. Он также призвал критиков законопроекта исходить из того, что никто не будет принимать решение во вред себе.

Между тем ряд экспертов призвали законодателей не путать здоровье и жизни людей с политикой. По их мнению, запрет на ввоз лекарств, аналоги которых производятся в России или в странах, не присоединившихся к санкциям, все равно ударит по здоровью россиян.

Так, по данным DSM Group, доля импортных лекарств на российском рынке в 2017 году превысила 70%. На американские компании приходится 28% рынка в денежном выражении и 8% госзакупок. Сами же США в среднесрочной перспективе без труда смогут перераспределить поставки на другие развивающиеся страны, например Бразилию, сообщили эксперты, опрошенные газетой "Ведомости".