Масштабные рейды на дорогах Эстонии: полиция поймала более тысячи нарушителей

"Большое спасибо всем людям, которые обозначили проблемные места на карте дорожной толоки. Как в предыдущие годы, эта информация помогает нам и после толоки лучше осуществлять надзор за дорожным движение", – сказала майор полиции Сирле Лойго.

Лойго отметила, что многие водители, превышавшие скорость, сами являлись жителями данного района, в котором они совершили нарушение. "Наши дороги не станут безопаснее, если люди не могут придерживаться правил даже рядом со своим домом. Я надеюсь, что остановленные полицейскими водители задумаются о своем поведении", – добавила Лойго.

Лойго благодарит 262 полицейских и организаторов акции. "Мы получили от людей много хороших отзывов, это означает, что мы были в тех местах, где мы нужны, и эта акция не оставила жителей равнодушными", – сказала Лойго.

Камеры слежения за скоростью зафиксировали во время толоки 317 нарушений.

В Таллинне и Харьюмаа полицейские побеседовали с 469 водителями, наказаны были 49, в Тарту и окрестностях с 250, наказания получили 40. В Пыльвамаа, Вырумаа и Валгамаа полицейские остановили 45 водителей, наказания получили 10. В Ляэне-Вирумаа провели беседы с 58 водителями, наказания получили 17, в Ида-Вирумаа - 127 (24), в Пярнумаа - 163 (22), Рапламаа - 40 (12), Ярвамаа - 32 (15), Сааремаа - 27 (3), Хийумаа - 10 (2) и в Ляэнемаа с 45 водителями (8).