четверг, 19 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
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В Эстонии может появиться еще один выходной день

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ФОТО: Eero Vabamägi

В производство принят законопроект об изменении Закона о праздниках: в число государственных праздников хотят добавить 14 марта — День родного языка.

Члены Рийгикогу Криста Ару, Майре Аунасте, Моника Хауканымм, Айн Лутсепп, Энн Мери, Мартин Хельме, Лайне Рандярв, Артур Тальвик, Лийна Керсна, Хелмен Кютт, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт и Райво Пылдару инициировали законопроект об изменении Закона о праздниках и знаменательных датах.

Законопроект предусматривает государственную знаменательную дату 14 марта — День родного языка — сделать госпраздником.

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