В Эстонии может появиться еще один выходной день
19 апреля 2018 г., 16:37
В производство принят законопроект об изменении Закона о праздниках: в число государственных праздников хотят добавить 14 марта — День родного языка.
Члены Рийгикогу Криста Ару, Майре Аунасте, Моника Хауканымм, Айн Лутсепп, Энн Мери, Мартин Хельме, Лайне Рандярв, Артур Тальвик, Лийна Керсна, Хелмен Кютт, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт и Райво Пылдару инициировали законопроект об изменении Закона о праздниках и знаменательных датах.
Законопроект предусматривает государственную знаменательную дату 14 марта — День родного языка — сделать госпраздником.