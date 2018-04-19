Врач объясняет, почему в этом сезоне гриппа в Эстонии так много смертей

Врач-инфекционист Ляэне-Таллиннской центральной больницы и главный специалист по мониторингу и профилактике инфекционных заболеваний Департамента здоровья Пилле Мяртин сказала, что вирус гриппа в этом году не какой-то другой, отличающийся от прошлогоднего, передает Rus.ERR.

Одна из причин, по которой статистка смертей от гриппа в этом и прошлом году так подскочила, технического характера: стало больше больниц, которые предоставляют статистику Департаменту здоровья.

"Ранее статистику предоставляли только крупные больницы и их интенсивы, а в последние два-три года мы получаем данные из большего количества мест", – пояснила Мяртин.