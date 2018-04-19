четверг, 19 апреля 2018 г.
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Врач объясняет, почему в этом сезоне гриппа в Эстонии так много смертей

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Грипп. Иллюстративное фото.

ФОТО: LightField Studios / Panther Media / Scanpix

В этом сезоне из-за вызванных гриппом осложнений умерло рекордное число жителей Эстонии – 87, в то время как в прошлом сезоне умерли 47 человек. 

Врач-инфекционист Ляэне-Таллиннской центральной больницы и главный специалист по мониторингу и профилактике инфекционных заболеваний Департамента здоровья Пилле Мяртин сказала, что вирус гриппа в этом году не какой-то другой, отличающийся от прошлогоднего, передает Rus.ERR.

Одна из причин, по которой статистка смертей от гриппа в этом и прошлом году так подскочила, технического характера: стало больше больниц, которые предоставляют статистику Департаменту здоровья.

"Ранее статистику предоставляли только крупные больницы и их интенсивы, а в последние два-три года мы получаем данные из большего количества мест", – пояснила Мяртин.

Кроме того, в прошлом году волна гриппа началась с вируса гриппа А, которым заражаются более молодые люди, а вирус гриппа В, поражающий пожилых людей, пришел в апреле и длился до июня, когда пик заболеваемости миновал, поэтому последствия были легче. В этом сезоне о первых случаях вируса гриппа В стало известно уже в декабре. 

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