Врач объясняет, почему в этом сезоне гриппа в Эстонии так много смертей

В этом сезоне из-за вызванных гриппом осложнений умерло рекордное число жителей Эстонии – 87, в то время как в прошлом сезоне умерли 47 человек.
Врач-инфекционист Ляэне-Таллиннской центральной больницы и главный специалист по мониторингу и профилактике инфекционных заболеваний Департамента здоровья Пилле Мяртин сказала, что вирус гриппа в этом году не какой-то другой, отличающийся от прошлогоднего, передает Rus.ERR.
Одна из причин, по которой статистка смертей от гриппа в этом и прошлом году так подскочила, технического характера: стало больше больниц, которые предоставляют статистику Департаменту здоровья.
"Ранее статистику предоставляли только крупные больницы и их интенсивы, а в последние два-три года мы получаем данные из большего количества мест", – пояснила Мяртин.
Кроме того, в прошлом году волна гриппа началась с вируса гриппа А, которым заражаются более молодые люди, а вирус гриппа В, поражающий пожилых людей, пришел в апреле и длился до июня, когда пик заболеваемости миновал, поэтому последствия были легче. В этом сезоне о первых случаях вируса гриппа В стало известно уже в декабре.