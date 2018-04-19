Передовица: народ оценил социалистов на Lamborghini и латвийский алкоголь

Суммарная поддержка коалиции снизилась до 36%. Рейтинги правящих партий наглядно показывают, что не всегда хороший маркетинг может спасти некачественный продукт.
Особенно это явно на примере Таллинна, где центристы уступили своим основным конкурентам, несмотря на бесплатный общественный транспорт, вовлечение во власть представителей национального меньшинства и показательную организацию массовых пиар-акций, симпатичных потенциальному электорату, вроде “Тотального диктанта”. Но сейчас этого “плюсика в карму” для поддержания популярности недостаточно.
Нелегко сосредоточиться на красивых лозунгах о солидарности трудящихся, когда некоторые, особенно солидарные городские трудящиеся, отвечающие за тот самый общественный транспорт, любят покататься на Lamborghini и на свои скромные сбережения могут позволить себе восемь квартир в столице, которая, как известно, не продается. А какое широкое поле для деятельности открывается, если перенести этот опыт на национальный уровень! Тут не только премьер-министру станет смешно.
На уровне Тоомпеа успехи правящих партий не менее впечатляющи. Чтобы «взять и поделить», надо где-то взять, а акцизная политика центристов, соцдемов и IRL с треском провалилась. Минфин подсчитал, что за три года нынешняя акцизная политика обойдется стране в четверть миллиарда евро недополученных налогов. Если вспомнить при этом о неоднозначной реформе подоходного налога и непродуманной пенсионной реформе, после которой пенсии перестанут зависеть от декларируемой зарплаты, у любого, кто способен мыслить не лозунгами, сложится впечатление, что в стране делается все, чтобы увести экономику в тень. И, судя по рейтингам, до кого-то начало доходить, что к солидарности это имеет слабое отношение. А некоторые министры внезапно осознали, что меньше чем за год до выборов от деятельности столь эффективного правительства хорошо бы дистанцироваться.
В принципе, в сложившейся ситуации все, что нужно лидирующей в рейтинге Партии реформ, - не делать резких телодвижений и не настраивать против себя ту часть либерально настроенного электората, для которой ее политика была бы приемлема, если бы не ее национальный уклон. Это уязвимое место реформистов видят не только политологи (см. недавнее мнение Тыниса Саартса), но и конкуренты, успешно разыгрывающие ту же самую национальную карту и довольно регулярно с подачи Юри Ратаса призывающие реформистов от нее отказаться (из недавних выступлений можно вспомнить мнение Владимира Света в связи с избранием Каи Каллас новым председателем Партии реформ).
Вполне вероятно, что желание некоторых политиков отказаться от национального козыря вполне искреннее. Хорошо, мы закроем глаза на то, с каким пылом центристы откликаются на любой чужой пиар-просчет, связанный с национальной темой – от злополучной красной звезды в качестве иллюстрации неэстонцев до истории с директором гимназии Густава Адольфа, устроившим концерт советской эстрадной музыки по соседству с «Тотальным диктантом» (ее удачно разыграли в свою пользу и центристы, и их противники). Мы даже не будем упоминать процентристскую передачу «Русский вопрос» и называть тех центристских политиков, которые на этом вопросе сделали свою политическую карьеру. Хорошо, попытаемся об этом забыть.
В то же время интересно было бы представить себе рейтинг Центристской партии, если бы Партия реформ каким-то образом сумела избавиться от русофобского клейма. В какой-то мере она пытается это сделать: как совершенно справедливо и несколько иронично заметил старейшина Кесклинна, в своей программной речи Кая Каллас ни разу не сказала об угрозе, которую Центристская партия представляет для эстонского государства, и даже ни разу не упомянула Путина. Это, естественно, не случайно и довольно грамотно, поскольку русскоязычный электорат не различает нюансов между «venemeelsed» и «Putini-meelsed» и при упоминании российского президента в негативном контексте встает в агрессивную стойку, изображая из себя бойца местного русского Сопротивления, даже если партия, за которую он обычно голосует, вообще-то находится у власти.
Да, отказавшись от национальной карты и научившись у центристов помалкивать относительно соседских дел (хотя это довольно цинично), реформисты могут потерять в пользу EKRE какую-то часть электората. Но может ли речь идти о трети голосов, как предположил Саартс? И есть ли шанс компенсировать эти потери за счет тех, кто сейчас вообще воздерживается от голосования, поскольку партии, которая представляла бы их интересы, не существует? И насколько велик спрос на национальную консервативность, учитывая, что проблема беженцев перестала восприниматься так остро, как это было два года назад, Закон о сожительстве отошел на второй план и лишь евроскептицизм может стать рабочей лошадкой ультраправых? Не попробуешь – не узнаешь. Мы бы попробовали.