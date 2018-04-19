Передовица: народ оценил социалистов на Lamborghini и латвийский алкоголь

Особенно это явно на примере Таллинна, где центристы уступили своим основным конкурентам, несмотря на бесплатный общественный транспорт, вовлечение во власть представителей национального меньшинства и показательную организацию массовых пиар-акций, симпатичных потенциальному электорату, вроде “Тотального диктанта”. Но сейчас этого “плюсика в карму” для поддержания популярности недостаточно.

Нелегко сосредоточиться на красивых лозунгах о солидарности трудящихся, когда некоторые, особенно солидарные городские трудящиеся, отвечающие за тот самый общественный транспорт, любят покататься на Lamborghini и на свои скромные сбережения могут позволить себе восемь квартир в столице, которая, как известно, не продается. А какое широкое поле для деятельности открывается, если перенести этот опыт на национальный уровень! Тут не только премьер-министру станет смешно.

На уровне Тоомпеа успехи правящих партий не менее впечатляющи. Чтобы «взять и поделить», надо где-то взять, а акцизная политика центристов, соцдемов и IRL с треском провалилась. Минфин подсчитал, что за три года нынешняя акцизная политика обойдется стране в четверть миллиарда евро недополученных налогов. Если вспомнить при этом о неоднозначной реформе подоходного налога и непродуманной пенсионной реформе, после которой пенсии перестанут зависеть от декларируемой зарплаты, у любого, кто способен мыслить не лозунгами, сложится впечатление, что в стране делается все, чтобы увести экономику в тень. И, судя по рейтингам, до кого-то начало доходить, что к солидарности это имеет слабое отношение. А некоторые министры внезапно осознали, что меньше чем за год до выборов от деятельности столь эффективного правительства хорошо бы дистанцироваться.

В принципе, в сложившейся ситуации все, что нужно лидирующей в рейтинге Партии реформ, - не делать резких телодвижений и не настраивать против себя ту часть либерально настроенного электората, для которой ее политика была бы приемлема, если бы не ее национальный уклон. Это уязвимое место реформистов видят не только политологи (см. недавнее мнение Тыниса Саартса), но и конкуренты, успешно разыгрывающие ту же самую национальную карту и довольно регулярно с подачи Юри Ратаса призывающие реформистов от нее отказаться (из недавних выступлений можно вспомнить мнение Владимира Света в связи с избранием Каи Каллас новым председателем Партии реформ).