Стала известна дата отпевания и похорон митрополита Корнилия

«Согласно положению и уставу ЭПЦ МП, в управление церковью временно вступает епископ Нарвский и Причудский Лазарь. Выборы следующего Предстоятеля пройдут не ранее, чем через 40 дней. Такова традиция Русской православной церкви. 40 дней кафедра будет оставаться вдовствующей», - пояснил Сергей Мянник.

Спустя 40 дней состоится заседание Синода, на котором будут выдвинуты кандидатуры. Имена претендентов утверждаются Святейшим Патриархом Кириллом и выносятся на голосование на Поместный Собор ЭПЦ МП.

«Вероятнее всего, отпевание митрополита Корнилия состоится в воскресенье в Александро-Невском кафедральном соборе. Есть уже распоряжение Святейшего Патриарха на ближайшее воскресенье. На отпевание в Таллинне, скорее всего, прибудут другие архиереи, чтобы отдать последние почести Предстоятелю», - пояснил Мянник.

Митрополит Корнилий будет похоронен на Александро-Невском кладбище под Шатром, где захоронены его предшественники по кафедре.

«Надо отметить, что владыка хорошо понимал, каков его возраст, и буквально недавно настоятельно потребовал заранее изготовить надгробную плиту по утвержденному им эскизу. И плита уже готова», - рассказал Мянник.

Он также отметил, что сегодня в 14.04 он ещё разговаривал с митрополитом Корнилием по телефону: «Мы планировали с ним на завтра встречу, чтобы обсудить текущие вопросы. Через час мне сообщили о его кончине. Это было достаточно неожиданно, хотя мы все знаем, что митрополит уже был в преклонном возрасте».