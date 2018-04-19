Четыре партии решили выдвинуть вотум недоверия мэру Таллинна

В среду фракции IRL, Партии реформ, Социал-демократической партии и EKRE в горсобрании Таллинна встретились с мэром Таави Аасом, у которого потребовали объяснений по поводу случаев коррупции в Таллинне. В четверг четыре фракции обсудили ответы Ааса и решили, что мэр не может, к сожалению, предложить убедительные решения для предотвращения коррупции и не видит очевидных проблем.