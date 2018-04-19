Четыре партии решили выдвинуть вотум недоверия мэру Таллинна

Таави Аас не может предложить убедительного решения для предотвращения коррупции и не видит очевидных проблем, заявляют представители четырех оппозиционных фракций горсобрания Таллинна, которые решили выдвинуть вотум недоверия мэру, передает Postimees.
В среду фракции IRL, Партии реформ, Социал-демократической партии и EKRE в горсобрании Таллинна встретились с мэром Таави Аасом, у которого потребовали объяснений по поводу случаев коррупции в Таллинне. В четверг четыре фракции обсудили ответы Ааса и решили, что мэр не может, к сожалению, предложить убедительные решения для предотвращения коррупции и не видит очевидных проблем.
Фракции решили выразить вотум недоверия Аасу 3 мая на заседании горсобрания и приступили к сбору подписей.
Напомним, что на вчерашней встрече с мэром Таллинна оппозиционные депутаты подняли вопросы проблемы коррупции в свете недавнего скандала в руководстве муниципального предприятия «Таллиннский городской транспорт»